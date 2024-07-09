Ніколас Кейдж не хоче мати нічого спільного зі штучним інтелектом

Американський актор Ніколас Кейдж. Фото: Instagram/nicolascagefans

Під час торішнього страйку в Голлівуді американська кіноспільнота виступала проти активного використання технологій штучного інтелекту. Цього й досі побоюється 60-річний актор Ніколас Кейдж.

Про це повідомляє The New Yorker.

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Актор розповів, що для одного з телешоу та майбутніх фільмів він має пройти сканування. Воно необхідне для створення цифрової копії Ніколаса.

"Їм потрібно впровадити мене в комп'ютер, підібрати мій колір очей і щось змінити. Я не знаю. Вони просто вкрадуть моє тіло і зроблять із ним усе, що захочуть, за допомогою штучного інтелекту", — висловив побоювання актор.

Ніколас зізнався, що буквально "в жаху" від штучного інтелекту та його можливого застосування в індустрії розваг. Це питання титулований актор не раз підіймав з продюсерами. Втім змушений був частково піти на поступки.

"Де буде реальність артистів? Вона буде замінена? Трансформовано? Де буде серцебиття? Я маю на увазі, що станеться з моїм обличчям і тілом, коли я помру? Я не хочу, щоб із ними щось робили", — підсумував Кейдж.

Голлівудський актор Ніколас Кейдж. Фото: Instagram/nicolascage_official

Нагадаємо, раніше ми писали, що Ніколаса Кейджа підозрюють у побитті власної матері. Також ми розповідали, чому австралійська акторка Марго Роббі вирішила завагітніти саме зараз.