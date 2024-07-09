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Відомий голлівудський актор боїться можливостей штучного інтелекту

9 липня 2024 21:43
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Стас Кожушко
Редактор
Ніколас Кейдж не хоче мати нічого спільного зі штучним інтелектом
Американський актор Ніколас Кейдж. Фото: Instagram/nicolascagefans
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор

Під час торішнього страйку в Голлівуді американська кіноспільнота виступала проти активного використання технологій штучного інтелекту. Цього й досі побоюється 60-річний актор Ніколас Кейдж.

Про це повідомляє The New Yorker.

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Ніколас Кейдж боїться штучного інтелекту

Актор розповів, що для одного з телешоу та  майбутніх фільмів він має пройти сканування. Воно необхідне для створення цифрової копії Ніколаса.

"Їм потрібно впровадити мене в комп'ютер, підібрати мій колір очей і щось змінити. Я не знаю. Вони просто вкрадуть моє тіло і зроблять із ним усе, що захочуть, за допомогою штучного інтелекту", — висловив побоювання актор.

Ніколас зізнався, що буквально "в жаху" від штучного інтелекту та його можливого застосування в індустрії розваг. Це питання титулований актор не раз підіймав з продюсерами. Втім змушений був частково піти на поступки. 

"Де буде реальність артистів? Вона буде замінена? Трансформовано? Де буде серцебиття? Я маю на увазі, що станеться з моїм обличчям і тілом, коли я помру? Я не хочу, щоб із ними щось робили", — підсумував Кейдж.

Актор Ніколас Кейдж
Голлівудський актор Ніколас Кейдж. Фото: Instagram/nicolascage_official

Нагадаємо, раніше ми писали, що Ніколаса Кейджа підозрюють у побитті власної матері. Також ми розповідали, чому австралійська акторка Марго Роббі вирішила завагітніти саме зараз.

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