Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Шоу-бізнес arrow Суд значно посилить охорону під час розгляду справи Алека Болдвіна arrow

Суд значно посилить охорону під час розгляду справи Алека Болдвіна

9 липня 2024 12:05
d95a8ce7-fd61-4459-e897-94bde7c7a100 - Антоніна Завадська
Суд занепокоєний безпекою Алека Болдвіна — деталі
Американський актор Алек Болдвін. Фото: Profimedia
d95a8ce7-fd61-4459-e897-94bde7c7a100 - Антоніна Завадська

Суд над Алеком Болдвіном, якого звинувачують за вбивство операторки з України, вже мав розпочатися. Поліція посилила охорону з міркувань обережності.

Про це повідомило TMZ.

Читайте також:

Суд посилив охорону заради безпеки Алека Болдвіна

Прессекретар офісу шерифа округу Санта-Фе Деніз Вомак-Авіла розповіла, що через надзвичайну популярність актора ця судова справа викликала колосальний інтерес ЗМІ. 

Тому довелось посилити охорону навколо будівлі суду та на околицях. Конкретно не відомо, скільки поліцейських патрулюватимуть під час розгляду справи.

Галина Гатчинс та місце інциденту. Фото: X/krone_at та X/Daybrkd

Галина Гатчинс та місце інциденту. Фото: X/krone_at та X/Daybrkd

Відомо, що в актора вже було чимало конфліктів з фотографами та перехожими громадянами, які намагались висміяти його. Через це важливо контролювати натовп, який збереться навколо суду.

Вомак-Авіла також повідомила, що представникам медіа заборонено розташовуватись в будівлі суді завчасно. Вони мають дотримуватись протоколу. 

Попереднє слухання по справі Болдвіна відбулось 8 липня. Він був на засідання в костюмі та краватці з товстими чорними окулярами. 

Нагадаємо, що його звинувачують у ненавмисному вбивстві операторки Галини Хатчінс у жовтні 2021 року. Інцидент трапився під час знімання фільму "Іржа". Актор вистрілив з реквізитного пістолета, втім всередині виявились справжні кулі. Адвокати Болдвіна намагались "прикрити" справу, втім не вийшло. Нещодавно з'явився свідок, який буде давати показання проти актора.

суд вбивство Голлівуд розслідування Алек Болдвін Галина Гатчінс закордонні зірки

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Оновлено

00:48 Молитви на удачу: як вони працюють, правила читання, тексти, відео

27 червня 2024

06:54 Цивільних українців каратимуть за мілітарі-одяг — що загрожує за камуфляж

3 липня 2024

08:33 В Україні з'явився територіальний резерв — що це та кого до нього включатимуть

5 липня 2024

15:43 Які військові спеціальності виключають бронювання

27 червня 2024

14:51 За Трубіна борються два відомі клуби — українець піде з Бенфіки

3 липня 2024

13:01 Нові правила надсилання повісток — що змінилося

8 липня 2024

11:48 Миколенко обрав новий клуб — Евертон готується для трансферу

26 червня 2024

09:12 Шапаренко стане гравцем легендарного клубу — що відомо

8 липня 2024

09:22 Пенсії можуть "урізати" на 20% — кого торкнеться

3 липня 2024

10:28 Мінімальна зарплата в липні — як зміняться доходи українців