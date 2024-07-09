Суд занепокоєний безпекою Алека Болдвіна — деталі

Американський актор Алек Болдвін. Фото: Profimedia

Суд над Алеком Болдвіном, якого звинувачують за вбивство операторки з України, вже мав розпочатися. Поліція посилила охорону з міркувань обережності.

Про це повідомило TMZ.

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Прессекретар офісу шерифа округу Санта-Фе Деніз Вомак-Авіла розповіла, що через надзвичайну популярність актора ця судова справа викликала колосальний інтерес ЗМІ.

Тому довелось посилити охорону навколо будівлі суду та на околицях. Конкретно не відомо, скільки поліцейських патрулюватимуть під час розгляду справи.



Галина Гатчинс та місце інциденту. Фото: X/krone_at та X/Daybrkd

Відомо, що в актора вже було чимало конфліктів з фотографами та перехожими громадянами, які намагались висміяти його. Через це важливо контролювати натовп, який збереться навколо суду.

Вомак-Авіла також повідомила, що представникам медіа заборонено розташовуватись в будівлі суді завчасно. Вони мають дотримуватись протоколу.

Попереднє слухання по справі Болдвіна відбулось 8 липня. Він був на засідання в костюмі та краватці з товстими чорними окулярами.

Нагадаємо, що його звинувачують у ненавмисному вбивстві операторки Галини Хатчінс у жовтні 2021 року. Інцидент трапився під час знімання фільму "Іржа". Актор вистрілив з реквізитного пістолета, втім всередині виявились справжні кулі. Адвокати Болдвіна намагались "прикрити" справу, втім не вийшло. Нещодавно з'явився свідок, який буде давати показання проти актора.