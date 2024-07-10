Эллен Дедженерес объявила о завершении карьеры

Американская шоувумен Эллен Дедженерес. Фото: Wikimedia Commons

Американская телеведущая Эллен Дедженерес объявила о завершении своей карьеры. Перед этим она отменила некоторые сольные концерты (звезда также известна как успешный комик).

Об этом сообщает The Independent.

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Обладательница 11-ти премии "Эмми" за собственно "Шоу Элен Дедженерес" (выходило с 2003 по 2022 годы) на одном из выступлений в рамках тура Ellen's Last Stand Up заявила: она не планирует больше появляться на сцене.

"После концерта на Netlix, я — все. Собираюсь попрощаться", — лаконично заявила 66-летняя шоувумен, дважды вела премию "Оскар" (2007, 2014).

По словам Дедженерес, поклонники смогут увидеть ее в последний раз во время текущих гастролей. Завершающий концерт тура намечен на 17 августа. Комик также отметила, что не намерена озвучивать фильмы или анимационные картины в будущем. До этого, в частности, она работала в проекте "В поисках Немо".

Раньше Дедженерес не скрывала — она была расстроена, что ее телешоу подошло к финалу на фоне скандала с обвинениями. Тогда некие члены ее команды обвинили Эллен в разработке токсичной атмосферы в проекте. Это произошло в 2020 году.

Впоследствии звезда подтвердила обвинения и попросила прощения. Впрочем, заниматься шоу у нее желания больше не было.

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