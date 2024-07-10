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Одна из самых титулованных американских телеведущих объявила о завершении карьеры

10 июля 2024 23:19
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор
Эллен Дедженерес объявила о завершении карьеры
Американская шоувумен Эллен Дедженерес. Фото: Wikimedia Commons
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор

Американская телеведущая Эллен Дедженерес объявила о завершении своей карьеры. Перед этим она отменила некоторые сольные концерты (звезда также известна как успешный комик).

Об этом сообщает The Independent.

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Обладательница 11-ти премии "Эмми" за собственно "Шоу Элен Дедженерес" (выходило с 2003 по 2022 годы) на одном из выступлений в рамках тура Ellen's Last Stand Up заявила: она не планирует больше появляться на сцене.

"После концерта на Netlix, я — все. Собираюсь попрощаться", — лаконично заявила 66-летняя шоувумен, дважды вела премию "Оскар" (2007, 2014).

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Posted by Ellen DeGeneres (@ellendegeneres)

По словам Дедженерес, поклонники смогут увидеть ее в последний раз во время текущих гастролей. Завершающий концерт тура намечен на 17 августа. Комик также отметила, что не намерена озвучивать фильмы или анимационные картины в будущем. До этого, в частности, она работала в проекте "В поисках Немо".

Раньше Дедженерес не скрывала — она была расстроена, что ее телешоу подошло к финалу на фоне скандала с обвинениями. Тогда некие члены ее команды обвинили Эллен в разработке токсичной атмосферы в проекте. Это произошло в 2020 году.

Впоследствии звезда подтвердила обвинения и попросила прощения. Впрочем, заниматься шоу у нее желания больше не было.

Напомним, ранее мы писали, что голливудский актер Николас Кейдж боится возможностей искусственного интеллекта. Также мы рассказывали, что суд значительно усилит охрану при рассмотрении дела американского актера Алека Болдуина об убийстве украинки на съемочной площадке.

Голливуд телевидение зарубежные звезды карьера

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