Одна з співачок відмовилась від боротьби у Нацвідборі
Співачка з лонглиста Julia Belei Нацвідбору-2024 зняла свою кандидатуру та не буде боротися за джокер-місце у фіналі. Її конкуренти полегшено видихнули, тому голосування відбудеться вже незабаром.
Артистка пояснила причину в своєму instagram.
Julia Belei передумала співати у Нацвідборі
Суспільне офіційно оприлюднило пісні учасників, які претендують на 11 місце у фіналі Нацвідбору, проте композиції Julia Belei там не було.
Артистка в своєму instagram написала, що змушена прибрати свою кандидатуру з голосування. Причина — особисті обставини, а які саме дівчина не уточнила.
"Дякую усім, хто вболівав за мене та підтримував. Я ціную кожного з Вас і пишаюся, що була частиною цьогорічного національного відбору. Разом до перемоги!" — подякувала молода артистка.
Julia Belei зізналась, що все таки фанати почують її конкурсний трек. Він вийде у 2024 році.
Голосування за "джокера" пройде у додатку "Дія". Повний список фіналістів оприлюднять до 29 грудня.
Нагадаємо, що сьогодні стало відомо, коли відбудеться фінал нацвідбору Євробачення 2024.
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