Одна из певиц отказалась от борьбы в Нацотборе

Julia Belei. Фото: facebook.com/juliabeleiofficial

Певица из лонглиста Julia Belei Нацотбора-2024 сняла свою кандидатуру и не будет бороться за джокер-место в финале. Ее конкуренты облегчено вздохнули, потому что голосование начнется уже совсем скоро.

Артистка объяснила причину в своем instagram.

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Общественное официально обнародовало песни участников, претендующих на 11 место в финале Нацотбора, однако композиции Julia Belei там не было.

Артистка в своем instagram написала, что вынуждена убрать свою кандидатуру по голосованию. Причина — личные обстоятельства, а какие именно девушка не уточнила.

"Благодарю всех, кто болел за меня и поддерживал. Я ценю каждого из Вас и горжусь, что была частью национального отбора. Вместе к победе!" — поблагодарила молодая артистка.

Julia Belei. Фото: facebook.com/juliabeleiofficial

Julia Belei призналась, что все-таки фанаты услышат ее конкурсный трек. Он выйдет в 2024 году.

Голосование за "джокера" пройдет в приложении "Дия". Полный список финалистов будет обнародован до 29 декабря.

Напомним, что сегодня стало известно, когда состоится финал нацотбора Евровидения 2024 года.

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