Співачка Злата Огнєвіч намагалася покінчити життя самогубством — жахливі деталі

Українська співачка Злата Огнєвіч на інтерв'ю. Фото: скриншот з YouTube

Відома українська співачка Злата Огнєвіч дала відверте інтерв’ю ведучому Славі Дьоміну. Під час спілкування головна героїня другого сезону романтичного шоу "Холостячка" несподівано розповіла про те, як вона намагалася покінчити життя самогубством.

Про це Злата Огнєвіч розповіла в інтерв’ю Славі Дьоміну на його каналі в YouTube.

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Українська артистка розповідає, що вона не може розкрити подробиці ситуації, коли ледь не вкоротила собі віку. Проте, Злата пояснила, як вона дійшла до такого і що саме стало причиною того, що вона намагалася піти з життя.

"Це важка тема, я не можу казати повністю, що конкретно сталося, що було причиною. Причина була і людина також. Коли взагалі людина приходить до думки самогубства, це не відбувається в один день. До цього веде спочатку легка депресія, потім дуже важкий психологічний стан і потім вже твоя система. І потім мій мозок сам подав мені ідею", —заявила Злата Огнєвіч.

Співачка Злата Огнєвіч під час інтерв'ю Славі Дьоміну. Фото: скриншот з YouTube

Також вона згадала, як засмутилася через те, що їй не вдалося заснути, як вона хотіла, і як на ранок вона зрозуміла, що вона ледь не накоїла. У той момент Злата навіть просила пробачення у дерева зі сльозами на очах, адже не могла навіть подумати, що на таке наважилася.

"Ця думка приходила до мене дуже часто. Просто послужили тригером певні обставини в житті. Це дуже великий душевний біль, який я відчувала в той момент, я не мала іншого варіанту. Я прокинулася вночі і засмутилася, що мені не вдалося заснути, як я планувала. Я прокинулася вранці і зрозуміла, яку дурницю я ледь не накоїла. Я вийшла на вулицю, було сонце і було вже листя, і я торкалася цього листя, я розмовляла з деревом, просила в нього пробачення, потім плакала", — також згадує українська співачка.

Поранення Злати Огнєвіч у готелі

Не так давно українська артистка розповіла, як на неї впали двері скляної душової кабіни, коли вона милася всередині. Вона наголосила, що уламки летіли біля обличчя, але обійшлося невеликими порізами на руках і ногах. Проте, співробітники готелю навіть не вибачилися.

"Я в шоковому стані. Мене досі всю трясе. На мене впали двері душової кабіни тоді, коли я приймала душ. Всі уламки летіли біля обличчя. Зі мною трапився мій найбільший "гастрольний" жах. Я завжди боялася, що ці д*вбані двері на мене впадуть, і сьогодні це сталося. Готель навіть не вибачився, відміток не буде, бо мети розводити срач на цій темі не маю", — заявила Злата Огнєвіч.

Наслідки падіння дверей душової кабіни на Злату Огнєвіч. Фото: скриншот зі Stories в Instagram

Звернення Злати Огнєвіч після інциденту. Фото: скриншот зі Stories в Instagram

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