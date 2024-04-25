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Огневич вспомнила, как чуть не покончила с собой — хотела навсегда заснуть

25 апреля 2024 12:16
c60048e8-f8f6-4b5c-a644-aadc0ec16f00 - Галина Войтенко
Певица Злата Огневич пыталась покончить жизнь самоубийством — ужасные детали
Украинская певица Злата Огневич на интервью. Фото: скриншот с YouTube
c60048e8-f8f6-4b5c-a644-aadc0ec16f00 - Галина Войтенко

Известная украинская певица Злата Огневич дала откровенное интервью ведущему Славе Демину. Во время общения главная героиня второго сезона романтического шоу "Холостячка" неожиданно рассказала о том, как она пыталась покончить жизнь самоубийством.

Об этом Злата Огневич рассказала в интервью Славе Демину на его канале в YouTube.

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Попытка самоубийства Златы Огневич

Украинская артистка рассказывает, что она не может раскрыть подробности ситуации, когда едва не покончила с собой. Однако, Злата объяснила, как она дошла до такого и что именно стало причиной того, что она пыталась уйти из жизни.

"Это трудная тема, я не могу говорить полностью, что конкретно произошло, что было причиной. Причина была и человек тоже. Когда вообще человек приходит к мысли самоубийства, это не происходит в один день. К этому ведет сначала легкая депрессия, потом очень тяжелое психологическое состояние и потом уже твоя система. И потом мой мозг сам подал мне идею", — заявила Злата Огневич.

Злата Огневич во время интервью Славе Демину
Певица Злата Огневич во время интервью Славе Демину. Фото: скриншот с YouTube

Также она вспомнила, как расстроилась из-за того, что ей не удалось заснуть, как она хотела, и как к утру она поняла, что она чуть не натворила. В тот момент Злата даже извинялась перед деревьями со слезами на глазах, ведь не могла даже подумать, что на такое решилась.

"Эта мысль приходила ко мне очень часто. Просто послужили триггером определенные обстоятельства в жизни. Это очень большая душевная боль, которую я испытывала в тот момент, я не имела другого варианта. Я проснулась ночью и расстроилась, что мне не удалось заснуть, как я планировала. Я проснулась утром и поняла, какую глупость я чуть не натворила. Я вышла на улицу, было солнце и были уже листья, и я касалась этих листьев, я разговаривала с деревом, просила у него прощения, потом плакала", — также вспоминает украинская певица.

Ранение Златы Огневич в отеле

Не так давно украинская артистка рассказала, как на нее упала дверь стеклянной душевой кабины, когда она мылась внутри. Она отметила, что обломки летели возле лица, но обошлось небольшими порезами на руках и ногах. Однако, сотрудники отеля даже не извинились.

"Я в шоковом состоянии. Меня до сих пор всю трясет. На меня упала дверь душевой кабины тогда, когда я принимала душ. Все обломки летели возле лица. Со мной случился мой самый большой "гастрольный" ужас. Я всегда боялась, что эта д*лбанная дверь на меня упадет, и сегодня это произошло. Отель даже не извинился, отметок не будет, потому что цели разводить срач на этой теме нет", — заявила Злата Огневич.

Stories Златы Огневич
Последствия падения двери душевой кабины на Злату Огневич. Фото: скриншот со Stories в Instagram
Stories Златы Огневич
Обращение Златы Огневич после инцидента. Фото: скриншот со Stories в Instagram

Напомним, мы писали о том, что украинская певица Злата Огневич поделилась секретами стройности и красоты.

Ранее мы рассказывали, что певица Злата Огневич поделилась впечатлениями от концерта перед военными.

Также мы сообщали, что артистка Злата Огневич призналась, чем ей нравится Таиланд.

Злата Огневич
шоу-бизнес
Слава Демин
украинские звезды

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