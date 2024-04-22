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Злата Огнєвіч розповіла про головного чоловіка свого життя

22 квітня 2024 14:55
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор
Злата Огнєвіч розповіла про головного чоловіка свого життя
Співачка Злата Огнєвіч. Фото: преслужба проєкту
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор

На телеканалі "1+1 Україна" показали восьмий епізод проєкту "Пісня мого життя". За правилами проєкту, зіркові учасники загадують пісні, що асоціюються у них з певним важливим періодом життя, а сучасні українські артисти виконують їх на сцені. Співачка Злата Огнєвіч назвала своєю піснею життя легендарний трек американської співачки Вітні Хьюстон "I will always love you".

Про стало відомо у новому епізоді проєкту "Пісня мого життя".

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Артистка пов’язує пісню із головним чоловіком у її житті — батьком. Злата розповіла, що намагалася його вивезти його на початку повномасштабного вторгнення у безпечне місце, але він категорично відмовився.

 

 

"В цій пісні закладена моя історія з батьком. Він у мене лікар і врятував дуже багато людських життів. Коли почалось повномасштабне вторгнення, я хотіла відвести його з мамою у безпечне місце, але тато сказав, що він нікуди не буде їхати зі свого дому. Зараз він знаходиться у Харківській області, працює і допомагає нашим хлопцям, яких привозять з фронт", — говорить зірка.

Через пів року, коли батько приїхав зі шпиталю, співачка його не впізнала. Це була зовсім інша людина.

"Його очі були сумні, він провів дуже багато операцій і ампутацій. Він для мене приклад, адже йому більше 65 років, він вже міг би бути на пенсії, відпочивати, але обрав інший шлях і допомагає пораненим. В мене з батьком дуже сильний зв’язок, і з роками він став ще сильнішим", — каже Злата.

Нагадаємо, Злата Огнєвіч обурилась росіяними у чартах. А раніше Злата Огнєвіч представила новий альбом.

Злата Огневич
українські зірки
співачка
зірки

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