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Злата Огнєвіч розповіла, чим їй подобається Таїланд

20 січня 2024 06:49
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор
Злата Огнєвіч розповіла, чим їй подобається Таїланд
Співачка Злата Огнєвіч. Фото: Instagram/zlata.ognevich
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор

Напередодні свого 38-го дня народження, співачка Злата Огнєвіч полетіла у відпустку в Таїланд. Зірка відпочиває на курорті Као Лак неподалік Пхухету. Своїм підписникам артистка розповіла, чим їй подобається ця країна, і в цілому Азія. 

Відповідний допис з’явився в її Instagram.

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За словами співачки, вона багато разів була в цій країни. І тут або буде любов з першого погляду, або рахуєш дні до закінчення відпочинку. У Злати перший варіант. Співачка запевняє — щоразу, коли прилітає в Таїланд, її переповнює радість. 

"Безкрайнє узбережжя, джунглі, пальми, квіти, аромат спецій в повітрі, нічний стрітфуд (вулична їжа. — Ред.), де можна пережити справжній культурний шок. Тай вривається в мозок, просякає кожну твою клітину і не приймає компромісів", — розповіла підписникам Огнєвіч і додала фото, на якому позує в чорному купальнику.

Співачка зазначила, що Као Лак доволі приємна локація.Коли шторм вщухає, вода стає прозорою. Неочікувано для співачки, на курорті було чисто. Місцевість їй чимось нагадала селища на індонезійському острові Балі. Зазначимо, що спочатку співачка збиралась відпочивати в іншій локації. Втім, вона переплутала назви курортів. 

"Я так зраділа подорожі, що коли мені надіслали варіанти і я побачила Панга, одразу ввела у Google пошук і мені видало: Ко Панган. Ух ти! Я лечу на острів, вибір зроблено. Але Ко Панган і Панга це кардинально різні локації, в усьому. Я живу в Панга, Као Лак. Тут мутна вода, отруйні медузи і хвилі. До речі, саме це місце найбільше постраждало від цунамі у 2004 році", — розповідала напередодні Огнєвіч. 

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що Огнєвіч обурена присутністю росіян в трендах YouTube. Також ми розповідали, що Злата Огнєвіч випустила новий мініальбом на свій день народження.

відпочинок
Таїланд
Злата Огневич
українські зірки

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