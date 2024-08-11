Б'янка Цензорі привела родину на прем'єру Каньє Веста — фото

Оголена дружина Каньє Веста привела сестер на прем‘єру його нового альбому
Б'янка Цензорі привела своїх сестер Анджеліну та Алісію на вечірку з нагоди випуску альбому свого чоловіка Каньє Веста. Юна архітекторка, як завжди, була у відвертому одязі.
Про це пише Page Six.
Б'янка Цензорі та Каньє Вест презентували альбом
Б'янка Цензорі та її сестри відвідали прем'єру шоу Каньє Веста "Vultures 2". Юна архітекторка відома своїми відвертими костюмами. Вона вдягнулась в напівпрозорому боді з глибоким декольте та бретельками.
Доповнила образ підборами та вже типовою зачіскою, яка зачесана назад. Її сестри були більш одягнені. Анджеліна обрала топ і спідницю в тон, а Алісія вдягнула чорну сукню з вирізами.
А жінка, яка сиділа між її братами та сестрами, ймовірно її мама Олександра Цензорі.
Нагадаємо, Б'янка Цензорі шокувала капроновим луком. Також вона приміряла корсет та пікантні панчохи.
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