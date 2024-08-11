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Оголена дружина Каньє Веста привела сестер на прем‘єру його нового альбому

11 серпня 2024 22:30
Антоніна Завадська - Редактор
Б'янка Цензорі привела родину на прем'єру Каньє Веста — фото
Репер Каньє Вест з епатажною дружиною. Фото: instagram.com/biancacesori/
Антоніна Завадська - Редактор

Б'янка Цензорі привела своїх сестер Анджеліну та Алісію на вечірку з нагоди випуску альбому свого чоловіка Каньє Веста. Юна архітекторка, як завжди, була у відвертому одязі.

Про це пише Page Six. 

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Б'янка Цензорі та Каньє Вест презентували альбом 

Б'янка Цензорі та її сестри відвідали прем'єру шоу Каньє Веста "Vultures 2". Юна архітекторка відома своїми відвертими костюмами. Вона вдягнулась в напівпрозорому боді з глибоким декольте та бретельками. 

Б'янка Цензорі на презентації альбому Каньє Веста. Фото: ye_world / X
Б'янка Цензорі на презентації альбому Каньє Веста. Фото: ye_world / X

Доповнила образ підборами та вже типовою зачіскою, яка зачесана назад. Її сестри були більш одягнені. Анджеліна обрала топ і спідницю в тон, а Алісія вдягнула чорну сукню з вирізами. 

А жінка, яка сиділа між її братами та сестрами, ймовірно її мама Олександра Цензорі. 

Каньє Веста презентував новий альбом. Фото: ye_world / X
Каньє Веста презентував новий альбом. Фото: ye_world / X

Нагадаємо, Б'янка Цензорі шокувала капроновим луком.  Також вона приміряла корсет та пікантні панчохи. 

США Каньє Вест родина репер закордонні зірки Б'янка Цензорі

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