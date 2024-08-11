Бьянка Цензори привела семью на премьеру Канье Веста.

Рэпер Канье Вест с эпатажной женой. Фото: instagram.com/biancacesori/

Бьянка Цензори привела своих сестер Анджелину и Алисию на вечеринку по случаю выпуска альбома своего мужа Канье Веста. Юная архитекторша, как всегда, была в откровенной одежде.

Об этом пишет Page Six.

Читайте также:

Бьянка Цензори и Канье Вест презентовали альбом

Бьянка Цензори и ее сестры посетили премьеру шоу Канье Веста "Vultures 2". Юная архитекторша известна своими откровенными костюмами. Она оделась в полупрозрачном боде с глубоким декольте и бретельками.

Бьянка Цензори на презентации альбома Канье Веста. Фото: ye_world/X

Дополнила образ каблуками и уже типичной прической, причесанной назад. Ее сестры были более одеты. Анджелина выбрала топ и юбку в тон, а Алисия надела черное платье с вырезами.

А женщина, сидевшая между ее братьями и сестрами, вероятно, ее мама Александра Цензори.

Канье Веста представил новый альбом. Фото: ye_world/X

Напомним, Бьянка Цензори шокировала капроновым луком. Также она примеряла корсет и пикантные чулки.