Бьянка Цензори привела семью на премьеру Канье Веста.

Обнаженная жена Канье Веста привела сестер на премьеру его нового альбома
Бьянка Цензори привела своих сестер Анджелину и Алисию на вечеринку по случаю выпуска альбома своего мужа Канье Веста. Юная архитекторша, как всегда, была в откровенной одежде.
Об этом пишет Page Six.
Бьянка Цензори и Канье Вест презентовали альбом
Бьянка Цензори и ее сестры посетили премьеру шоу Канье Веста "Vultures 2". Юная архитекторша известна своими откровенными костюмами. Она оделась в полупрозрачном боде с глубоким декольте и бретельками.
Дополнила образ каблуками и уже типичной прической, причесанной назад. Ее сестры были более одеты. Анджелина выбрала топ и юбку в тон, а Алисия надела черное платье с вырезами.
А женщина, сидевшая между ее братьями и сестрами, вероятно, ее мама Александра Цензори.
Напомним, Бьянка Цензори шокировала капроновым луком. Также она примеряла корсет и пикантные чулки.
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