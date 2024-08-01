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У корсеті та колготках — дружина Каньє Веста сходила на побачення у вульгарному вбранні

1 серпня 2024 11:33
Анна Куделюк - редактор
Анна Куделюк
редактор
Б'янка Ченсорі з'явилась на публіці у корсеті та колготках — фото
Репер Каньє Вест з дружиною. Фото: instagram.com/kanyewgst/
Анна Куделюк - редактор
Анна Куделюк
редактор

Дружина Каньє Веста не припиняє дивувати зухвалими образами. Б'янка Ченсорі сходила на побачення з чоловіком в одному лише корсеті та колготках.

Про це повідомляє Page Six.

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Б'янка Ченсорі у корсеті

Подружжя прямувало на вечерю до ресторану Stonehouse у Санта-Барбарі. 29-річна архітекторка Yeezy обрала для виходу білий корсет із колготками в тон. 

Своє світле вбрання дівчина доповнила чорними туфлями на гострих підборах та зібраним волоссям. Б'янка була без сумочки та тримала телефон у руці.

47-річний репер на вечерю  з дружиною одягнув білу футболку без принта і чорні штани.

Б'янка Ченсорі у корсеті
Репер Каньє Вест з дружиною йде до ресторану. Фото: instagram.com/kanyewgst/
Б'янка Ченсорі у колготках
Репер Каньє Вест відпочиває з дружиною. Фото: instagram.com/kanyewgst/
Б'янка Ченсорі на побаченні
Репер Каньє Вест на прогулянці дружиною. Фото: instagram.com/kanyewgst/

Нагадаємо, Каньє Вест зі скандальною дружиною сходив у кіно. А раніше ми писали, що дружина Каньє Веста порушила дрескод у легендарному закладі. 

Каньє Вест одяг ресторани закордонні зірки стиль Б'янка Цензорі

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