Б'янка Ченсорі з'явилась на публіці у корсеті та колготках — фото

У корсеті та колготках — дружина Каньє Веста сходила на побачення у вульгарному вбранні
Дружина Каньє Веста не припиняє дивувати зухвалими образами. Б'янка Ченсорі сходила на побачення з чоловіком в одному лише корсеті та колготках.
Про це повідомляє Page Six.
Б'янка Ченсорі у корсеті
Подружжя прямувало на вечерю до ресторану Stonehouse у Санта-Барбарі. 29-річна архітекторка Yeezy обрала для виходу білий корсет із колготками в тон.
Своє світле вбрання дівчина доповнила чорними туфлями на гострих підборах та зібраним волоссям. Б'янка була без сумочки та тримала телефон у руці.
47-річний репер на вечерю з дружиною одягнув білу футболку без принта і чорні штани.
Нагадаємо, Каньє Вест зі скандальною дружиною сходив у кіно. А раніше ми писали, що дружина Каньє Веста порушила дрескод у легендарному закладі.
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