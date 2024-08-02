Б'янка Ченсорі вдягла сукню зроблену з колготок — фото

Дружина Каньє Веста Б'янка Ченсорі. Фото: BACKGRID

Дружина Каньє Веста Б'янка Ченсорі майже голою сходила на шопінг в Беверлі-Хіллз. Її "спіймали" папараці у напівпрозорій сукні без білизни.

Про це повідомляє Page Six.

Читайте також:

Б'янка Ченсорі у вульгарному образі

29-річна архітекторка Yeezy прогулялася центром Каліфорнії у напівпрозорій сукні, пошитій з капрону.

Через вбрання дівчини просвічували стрінги бежевого кольору. На ній не було бюстгальтера, хоча фотографам не вдалося зафіксувати її бюст.

Свій провокаційний образ вона доповнила чорними туфлями-човниками, а коротке каштанове волосся закріпила зажимом-метеликом.

Дружина Каньє Веста Б'янка Ченсорі на шопінгу. Фото: BACKGRID

Дружина Каньє Веста Б'янка Ченсорі без бюстгальтеру. Фото: BACKGRID

Дружина Каньє Веста Б'янка Ченсорі у провокаційній сукні. Фото: BACKGRID

Нагадаємо, Каньє Вест зі скандальною дружиною сходив у кіно. А раніше ми писали, що дружина Каньє Веста порушила дрескод у легендарному закладі.