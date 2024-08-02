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У напівпрозорій сукні без білизни —дружина Каньє Веста вигуляла капроновий лук

2 серпня 2024 09:56
Анна Куделюк - редактор
Анна Куделюк
редактор
Б'янка Ченсорі вдягла сукню зроблену з колготок — фото
Дружина Каньє Веста Б'янка Ченсорі. Фото: BACKGRID
Анна Куделюк - редактор
Анна Куделюк
редактор

Дружина Каньє Веста Б'янка Ченсорі майже голою сходила на шопінг в Беверлі-Хіллз. Її "спіймали" папараці у напівпрозорій сукні без білизни.

Про це повідомляє Page Six.

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Б'янка Ченсорі у вульгарному образі

29-річна архітекторка Yeezy прогулялася центром Каліфорнії у напівпрозорій сукні, пошитій з капрону.

Через вбрання дівчини просвічували стрінги бежевого кольору. На ній не було бюстгальтера, хоча фотографам не вдалося зафіксувати її бюст.

Свій провокаційний образ вона доповнила чорними туфлями-човниками, а коротке каштанове волосся закріпила зажимом-метеликом.

Б'янка Ченсорі майже гола на шопінгу
Дружина Каньє Веста Б'янка Ченсорі на шопінгу. Фото: BACKGRID
Б'янка Ченсорі у прозорій сукні
Дружина Каньє Веста Б'янка Ченсорі без бюстгальтеру. Фото: BACKGRID
Б'янка Ченсорі у колготках на голе тіло
Дружина Каньє Веста Б'янка Ченсорі у провокаційній сукні. Фото: BACKGRID

Нагадаємо, Каньє Вест зі скандальною дружиною сходив у кіно. А раніше ми писали, що дружина Каньє Веста порушила дрескод у легендарному закладі. 

Каньє Вест фото закордонні зірки Каліфорнія колготки Б'янка Цензорі

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