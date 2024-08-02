Б'янка Ченсорі вдягла сукню зроблену з колготок — фото

У напівпрозорій сукні без білизни —дружина Каньє Веста вигуляла капроновий лук
Дружина Каньє Веста Б'янка Ченсорі майже голою сходила на шопінг в Беверлі-Хіллз. Її "спіймали" папараці у напівпрозорій сукні без білизни.
Про це повідомляє Page Six.
Б'янка Ченсорі у вульгарному образі
29-річна архітекторка Yeezy прогулялася центром Каліфорнії у напівпрозорій сукні, пошитій з капрону.
Через вбрання дівчини просвічували стрінги бежевого кольору. На ній не було бюстгальтера, хоча фотографам не вдалося зафіксувати її бюст.
Свій провокаційний образ вона доповнила чорними туфлями-човниками, а коротке каштанове волосся закріпила зажимом-метеликом.
Нагадаємо, Каньє Вест зі скандальною дружиною сходив у кіно. А раніше ми писали, що дружина Каньє Веста порушила дрескод у легендарному закладі.
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