Мадонна оголилась разом з новим коханцем — фото

Оголена Мадонна вразила пікантними фото з молодим коханцем
4 серпня 2024 20:30
Американська співачка Мадонна. Фото: instagram/madonna
Ексцентрична зірка Мадонна поділилася літніми фотокартками без одягу. Співачка показала, як ніжиться зі своїм коханим.
Світлини виклала в Instagram.
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Співачка поділилася світлинами, на яких позує без спідньої білизни. Вона в душі і її тіло прикриває лише волосся. Також Мадонна показала свого молодого обранця. Вона кокетливо сиділа в нього на колінах.
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Нагадаємо, син Мадонни зізнався, які має проблеми в самостійному житті. Також зірка показувала, як розважається з новим коханцем.
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