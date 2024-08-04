Мадонна оголилась разом з новим коханцем — фото

Американська співачка Мадонна. Фото: instagram/madonna

Ексцентрична зірка Мадонна поділилася літніми фотокартками без одягу. Співачка показала, як ніжиться зі своїм коханим.

Світлини виклала в Instagram.

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Співачка поділилася світлинами, на яких позує без спідньої білизни. Вона в душі і її тіло прикриває лише волосся. Також Мадонна показала свого молодого обранця. Вона кокетливо сиділа в нього на колінах.

Серію фото зірка підписала "Гарячі розваги влітку…"

Мадонна з молодим обранцем у ліжку. Фото: instagram.com/madonna

Мадонна оголилася в душі. Фото: instagram.com/madonna

Нагадаємо, син Мадонни зізнався, які має проблеми в самостійному житті. Також зірка показувала, як розважається з новим коханцем.