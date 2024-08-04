Мадонна обнажилась вместе с новым любовником.

Американская певица Мадонна. Фото: instagram/madonna

Эксцентрическая звезда Мадонна поделилась летними фотографиями без одежды. Певица показала, как нежится со своим любимым.

Фотографии выложила в Instagram.

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Певица поделилась фотографиями, на которых позирует без нижнего белья. Она в душе и ее тело прикрывают только волосы. Также Мадонна показала своего молодого избранника. Она кокетливо сидела у него на коленях.

Серию фото звезда подписала "Горячие развлечения летом…".

Мадонна с молодым избранником в постели. Фото: instagram.com/madonna

Мадонна обнажилась в душе. Фото: instagram.com/madonna

Напомним, сын Мадонны признался, что испытывает проблемы в самостоятельной жизни. Также звезда показывала, как развлекается с новым любовником.