Мадонна обнажилась вместе с новым любовником.

Обнаженная Мадонна поразила пикантными фото с молодым любовником
4 августа 2024 20:30
Американская певица Мадонна. Фото: instagram/madonna
Эксцентрическая звезда Мадонна поделилась летними фотографиями без одежды. Певица показала, как нежится со своим любимым.
Фотографии выложила в Instagram.
Читайте также:
Мадонна устроила пикантную фотосессию с обольстительным мужчиной
Певица поделилась фотографиями, на которых позирует без нижнего белья. Она в душе и ее тело прикрывают только волосы. Также Мадонна показала своего молодого избранника. Она кокетливо сидела у него на коленях.
Серию фото звезда подписала "Горячие развлечения летом…".
Напомним, сын Мадонны признался, что испытывает проблемы в самостоятельной жизни. Также звезда показывала, как развлекается с новым любовником.
Читайте Новини.LIVE!