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Обнаженный Виталий Козловский показал трогательные фото с женой и сыном после родов

5 апреля 2024 20:46
d95a8ce7-fd61-4459-e897-94bde7c7a100 - Антонина Завадская
Певец Виталий Козловский и его жена с сыном.
Украинский певец Виталий Козловский вместе с супругой Юлией и сыном Оскаром. Фото: instagram/vkozlovsky_music/
d95a8ce7-fd61-4459-e897-94bde7c7a100 - Антонина Завадская

Украинский певец Виталий Козловский, недавно женившийся и ставший папой, показал семейные фотографии. Он был на родах супруги и поделился впечатлениями.

Об этом рассказал в своем Instagram.

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Певец и военный Виталий Козловский поделился счастливыми фотографиями с женой и сыном. Он рассказал о своем опыте партнерских родов. Артист признался, что сначала колебался, однако сейчас считает, что решение быть вместе было правильным.

"Я своими глазами видел, как на свет появляется мой сынишка. Я первым взял его на руки, перерезал пуповину. Никогда не забуду этот звук и волнение из-за того, что отрезаю его от чего-то живого…" — написал Козловский.

Украинский певец Виталий Козловский вместе с супругой Юлией и сыном Оскаром. Фото: instagram/vkozlovsky_music/
Украинский певец Виталий Козловский вместе с супругой Юлией и сыном Оскаром. Фото: instagram/vkozlovsky_music/
Украинский певец Виталий Козловский вместе с супругой Юлией и сыном Оскаром. Фото: instagram/vkozlovsky_music/
Украинский певец Виталий Козловский вместе с супругой Юлией и сыном Оскаром. Фото: instagram/vkozlovsky_music/

Звезда также отметил, что его жена Юлия в этот момент очень нуждалась в его поддержке. Поэтому он счастлив, что смог быть возле нее.

"Это огромная поддержка для жены в такой эмоциональный и непростой момент, это то, что делает доверие еще больше, а отношения и уважение друг к другу еще крепче. Это новое чувство ответственности: за своего ребенка, за семью и за самого себя, потому что отныне ты становишься главной опорой для своих", — признался певец.

Украинский певец Виталий Козловский вместе с сыном Оскаром. Фото: instagram/vkozlovsky_music/
Украинский певец Виталий Козловский вместе с сыном Оскаром. Фото: instagram/vkozlovsky_music/
Украинский певец Виталий Козловский вместе с супругой Юлией и сыном Оскаром. Фото: instagram/vkozlovsky_music/
Украинский певец Виталий Козловский вместе с супругой Юлией и сыном Оскаром. Фото: instagram/vkozlovsky_music/

После родов они вместе поспали несколько часов, чтобы перевести дыхание. А следующие минуты стали лучшими моментами в жизни Виталия Козловского.

"Никогда не забуду первые ощущения, когда я проснулся: на мгновение показалось, что такого счастья не может быть, что мне приснилось. Я подбегаю к детской кроватке, вижу малыша и окончательно осознаю — это не сон! Мы стали родителями!" — добавил артист.

Украинский певец Виталий Козловский вместе с сыном Оскаром. Фото: instagram/vkozlovsky_music/
Украинский певец Виталий Козловский вместе с сыном Оскаром. Фото: instagram/vkozlovsky_music/
Сын Виталия Козловского Оскар. Фото: instagram/vkozlovsky_music/
Сын Виталия Козловского Оскар. Фото: instagram/vkozlovsky_music/

Напомним, певец Виталий Козловский признался, когда позвонил по телефону, когда попал под обстрел. Также он рассказывал, каким видит своего сына в будущем.

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