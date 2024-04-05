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Віталій Козловський розповів, як буде виховувати свого сина

5 квітня 2024 07:11
903a7b9c-ea2b-4af0-8c4c-7251ca0a3800 - Анна Сірик
Анна Сірик
редактор
Віталій Козловський розповів, як буде виховувати свого новонародженого сина
Український співак і військовий Віталій Козловський і блогерка Раміна Есхакзай. Фото: стоп-кадр з інтерв'ю
903a7b9c-ea2b-4af0-8c4c-7251ca0a3800 - Анна Сірик
Анна Сірик
редактор

У співака Віталія Козловського нещодавно народився син. Він вже знає, яким чоловіком хоче його виховати.

Про це розповів в інтерв'ю Раміні Есхакзай.

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Козловський ніколи не підніме руку на свого сина

Український співак і захисник Віталій Козловський  розповів, яким бачить свого новонародженого сина Оскара у майбутньому. Він хоче виховати з нього джентельмена і не повторити помилок своїх батьків. 

Також Козловський розмовляє з ним і наспівує. Артист вважає, що цей малюк — продовження життя власного батька, який помер декілька років тому.

"Я сьогодні розумію, що мій тато продовжується у моєму синові, я не можу сьогодні плакати. Я, коли дивлюсь на свого сина, усміхаюся. Можу сидіти годинами, покласти на руки, роздивлятися, співати пісні, розповідати, що буду його охороняти, і дам виховання, якого у мене не було, що треба цінувати життя, берегти жінок. Я його дуже сильно люблю", — зізнався співак.

У дитинстві батьки зірки ставились до нього жорстоко і навіть вдавались до фізичного насилля. Однак, він не хоче повторювати цей життєвий сценарій, а навіть, навпаки, планує бути другом для своєї дитини.

"Я ніколи не буду його бити, мене страшенно мама била, тато — один раз, я це запам'ятав. Мама була "поганим поліцейським", а дитині треба бути другом. Я хочу, щоб син був джентльменом, щоб він відкривав двері жінкам, витрачав гроші на квіти, коли йде в гості до дівчини, поважав людей, був гідною людиною, щоб говорив правду, поважав країну, в якій живе, бо мене в цьому плані не виховували. Але я знаю — це буде абсолютна любов, я його обожнюю", — розповів Козловський.

Віталій Козловський з сином
Український співак Віталій Козловський з сином Оскаром. Фото: стоп-кадр

Нагадаємо, співак Віталій Козловський зізнався, що дружина не пускала на війну. Також він розповів всі "темні" подробиці про помсту експродюсера Ігоря Кондратюка.

ЗСУ
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Віталій Козловський
військові
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