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Віталій Козловський зізнався, чому під час обстрілу написав Ользі Сумській

5 квітня 2024 20:12
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор
Віталій Козловський звернувся за допомогою до Ольги Сумської під час обстрілу
Український співак Віталій Козловський і блогерка Раміна Есхакзай. Фото: скриншот YouTube
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор

Співак та військовослужбовець Віталій Козловський розповів про те, кому із відомих людей найбільше довіряє. Під час важкого бою артист написав Ользі Сумській.

Про це він розповів в інтерв'ю Раміні Есхакзай.

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Артист поділився моторошними спогадами, пов'язаними із війною. Козловський на передовій потрапив під масований артилерійський обстріл і вже навіть прощався із життям. Ворог бив по його підрозділу більше двох годин, і один зі снарядів прилетів всього у семи метрах від нього.

Співак боявся розповідати правду про службу на фронті своїй вагітній дружині, піарниці Юлії Бакуменко. Він вирішив попросити допомоги в української акторки Ольги Сумської.

Козловський написав їй декілька повідомлень та попросив, у разі якщо із ним щось трапиться, щоб вона попіклувалася про його дружину.

"Нас обстрілювали дві з половиною години. Лісосмуга була, як випалене поле. Я розумію, що якщо б снаряд прилетів не в семи метрах, а він потрапив би в наш бліндаж, то я б тут не сидів. Коли був обстріл, я писав всім, кому можливо, кого згадував і хто наближений до моєї сім'ї. З відомих людей я писав тільки Олі Сумській й навіть відправляв їй аудіоповідомлення. Я казав: "Олічко, якщо зі мною щось станеться, бережи, будь ласка, Юлю. Тільки про моє повідомлення їй не говори", — поділився співак.

Втім, наступного дня Ольга Сумська зателефонувала Юлії Бакуменко та заявила, що артиста необхідно терміново забирати з передової.

Дружина співака не одразу зрозуміла про що йде мова, адже він запевнив її що не буде їхати на фронт, а буде нести службу у тилу.

Відомо, що саме після тих подій Козловського перевели на посаду водія до Національного президентського оркестру. 

Нагадаємо, співак Віталій Козловський розповів, як його експродюсер Ігор Кондратюк залишив його без гроша на передовій. Також він зізнався, як назвав свою новонароджену дитину.

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