Оголення неприйнятне — перша леді Нігерії відзначилась суворою промовою після візиту Меган Маркл

Герцогиня Сассекська Меган Маркл та принц Гаррі під час візиту до Нігерії. Фото: Reuters

Перша леді Нігерії попередила жінок країни "не втрачати те, ким вони є" у промові, виголошеній незабаром після візиту Меган Маркл, де вона також критикувала "оголення" американських знаменитостей. Виступаючи на заході в Абуджі з нагоди першого року правління свого чоловіка, дружина президента Бола Тінубу закликала підлітків і молодь одягатися більш скромно і не "намагатися наслідувати кінозірок з Америки".

Про це пише Daily Mail.

Читайте також:

Перша леді Нігерії нагадала про нещодавній Met Gala

Дружина президента Нігерії заявила: "Ми повинні врятувати наших дітей. Ми бачимо, як вони одягаються. У нас не буде Met Gala. Тож ми повинні щось зробити. Скажіть їм, що ми не приймаємо оголення в нашій культурі. Це некрасиво. Це зовсім некрасиво".

Герцогиня Сассекська Меган Маркл та принц Гаррі під час візиту до Нігерії. Фото: Reuters

Герцогиня Сассекська Меган Маркл та принц Гаррі під час візиту до Нігерії. Фото: Reuters

Герцогиня Сассекська Меган Маркл та принц Гаррі під час візиту до Нігерії. Фото: Reuters

Меган Маркл нещодавно зустрілася із молодими жінками в західноафриканській країні, де вона назвала Нігерію "своєю країною" і оголосила, що на 43% вона нігерійка.

Поїздка Меган і Гаррі до Нігерії була визнана успішною, але герцогиня Сассекська зіткнулася із певним несхваленням деяких експертів через її наддорогий гарддероб у країні з високим рівнем безробіття та бідності. Колишня актриса та інфлюенсер описала це як повернення додому та заявила, що вона на 43% нігерійка згідно з тестом ДНК. На одному заході Гаррі грайливо сказав, що нігерійські глядачі були його "свекрами".

Герцогиня Сассекська Меган Маркл та принц Гаррі під час візиту до Нігерії. Фото: Reuters

Герцогиня Сассекська Меган Маркл під час візиту до Нігерії. Фото: Reuters

Один модний експерт сказав, що Меган могла б продемонструвати "більше скромності в одязі", оскільки Нігерія є переважно мусульманською країною.

Інший припустив, що Меган "оголила занадто багато" і прикрила б більше, якби Букінгемський палац планував поїздку.

Перша леді Нігерії сказала про жінок: "Вони всі гарні, але повинні бути впевнені в тому, ким вони є. Постійно забувають, що ми прекрасні".

Нагадаємо, Меган Маркл вразила ефектним виходом у яскравій сукні. А раніше Меган Маркл та принца Гаррі розкритикували за турне до Африки.