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Оголення неприйнятне — перша леді Нігерії відзначилась суворою промовою після візиту Меган Маркл

28 травня 2024 10:15
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор
Оголення неприйнятне — перша леді Нігерії відзначилась суворою промовою після візиту Меган Маркл
Герцогиня Сассекська Меган Маркл та принц Гаррі під час візиту до Нігерії. Фото: Reuters
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор

Перша леді Нігерії попередила жінок країни "не втрачати те, ким вони є" у промові, виголошеній незабаром після візиту Меган Маркл, де вона також критикувала "оголення" американських знаменитостей. Виступаючи на заході в Абуджі з нагоди першого року правління свого чоловіка, дружина президента Бола Тінубу закликала підлітків і молодь одягатися більш скромно і не "намагатися наслідувати кінозірок з Америки".

Про це пише Daily Mail.

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Дружина президента Нігерії заявила: "Ми повинні врятувати наших дітей. Ми бачимо, як вони одягаються. У нас не буде Met Gala. Тож ми повинні щось зробити. Скажіть їм, що ми не приймаємо оголення в нашій культурі. Це некрасиво. Це зовсім некрасиво".

 

Герцогиня Сассекська Меган Маркл та принц Гаррі під час візиту до Нігерії. Фото: Reuters
Герцогиня Сассекська Меган Маркл та принц Гаррі під час візиту до Нігерії. Фото: Reuters

 

Герцогиня Сассекська Меган Маркл та принц Гаррі під час візиту до Нігерії. Фото: Reuters
Герцогиня Сассекська Меган Маркл та принц Гаррі під час візиту до Нігерії. Фото: Reuters

 

Герцогиня Сассекська Меган Маркл та принц Гаррі під час візиту до Нігерії. Фото: Reuters
Герцогиня Сассекська Меган Маркл та принц Гаррі під час візиту до Нігерії. Фото: Reuters

 

Меган Маркл нещодавно зустрілася із молодими жінками в західноафриканській країні, де вона назвала Нігерію "своєю країною" і оголосила, що на 43% вона нігерійка.

Поїздка Меган і Гаррі до Нігерії була визнана успішною, але герцогиня Сассекська зіткнулася із певним несхваленням деяких експертів через її наддорогий гарддероб у країні з високим рівнем безробіття та бідності. Колишня актриса та інфлюенсер описала це як повернення додому та заявила, що вона на 43% нігерійка згідно з тестом ДНК. На одному заході Гаррі грайливо сказав, що нігерійські глядачі були його "свекрами".

 

Герцогиня Сассекська Меган Маркл та принц Гаррі під час візиту до Нігерії. Фото: Reuters
Герцогиня Сассекська Меган Маркл та принц Гаррі під час візиту до Нігерії. Фото: Reuters

 

Герцогиня Сассекська Меган Маркл під час візиту до Нігерії. Фото: Reuters
Герцогиня Сассекська Меган Маркл під час візиту до Нігерії. Фото: Reuters

 

Один модний експерт сказав, що Меган могла б продемонструвати "більше скромності в одязі", оскільки Нігерія є переважно мусульманською країною.

Інший припустив, що Меган "оголила занадто багато" і прикрила б більше, якби Букінгемський палац планував поїздку.

Перша леді Нігерії сказала про жінок: "Вони всі гарні, але повинні бути впевнені в тому, ким вони є. Постійно забувають, що ми прекрасні".

Нагадаємо, Меган Маркл вразила ефектним виходом у яскравій сукні. А раніше Меган Маркл та принца Гаррі розкритикували за турне до Африки. 

принц Гаррі
Меган Маркл
скандал
Нігерія

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