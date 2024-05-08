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Навіщо приходити голяка — експерти розкритикували головний тренд Met Gala 2024

8 травня 2024 07:36
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор
Навіщо приходити голяка — експерти розкритикували головний тренд Met Gala 2024
Модель Емілі Ратаковські. Фото: Reuters
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор

Експерти моди переконані, що їм "досить" відвертих образів після того, як на Met Gala 2024 багато зірок з’явилися майже оголеними. Щороку в перший понеділок травня найкращі модники збираються у своїх найекстравагантніших образах на розкішну вечірку, організовану головним редактором Vogue Анною Вінтур.

Про це пише Daily Mail.

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Цього року деякі зірки шокували світ моди, вибравши прозорі вбрання, зокрема Емілі Ратаковскі, Дженніфер Лопес, Ріта Ора та Доджа Кет. Модні експерти заявили, що мода — це "про одяг", а не його відсутність.

 

Модель Емілі Ратаковські. Фото: WireImage
Модель Емілі Ратаковські. Фото: WireImage

Модний блогер написав, публікуючи знімок образу Дженніфер Лопес: "Нам потрібно заборонити блискучі оголені сукні на Met Gala".

Жінка на ім’я Лінда, яка пише "модні огляди та новини", погодилася, заявивши: "досить".

"Називайте мене божевільним, але хіба мода та перевдягання на бал не пов’язані з носінням одягу? Навіщо ходити голою на Met Gala?" — питають у мережі.

 

Співачка Доджа Кет. Фото: Sutterstock
Співачка Доджа Кет. Фото: Sutterstock

Елліс Елліс, продюсер, ведуча подкастів і автор культурології, заявила: "Багато людей таких як Кім Кардаш’ян, Емрата, Джей Ло сьогодні ввечері покладаються на свої типові трюки на червоній доріжці, і це не вдається. Якщо тема, відкрита для різноманітних інтерпретацій, не залишає для вас нічого кращого, ніж затягнута талія, оголена сукня, настав час переглянути свій підхід".

Експерти розкритикували вбрання зірки на Met Gala 2024
Експерти розкритикували вбрання зірки на Met Gala 2024
Експерти розкритикували вбрання зірки на Met Gala 2024
Експерти розкритикували вбрання зірки на Met Gala 2024

Журналістка Ліз Джонс розповіла, що, на її думку, жінки вважають, що "вони повинні бути оголеними, щоб їх помітили".

За словами експертів, одяг має бути вітриною для творчості, має на меті продемонструвати, що індустрія моди справді є великою формою мистецтва, яка в наші дні повністю включає представників різних форм, рас, статей і віку.

Ріта Ора. Фото: Reuters 
Ріта Ора. Фото: Reuters 

"Його мета — зібрати кошти на роботу музею...але цьогорічні сукні та зірки одним махом змогли повернути справу моди більш ніж на 100 років назад. Я говорю про те, що могутні зірки затверджують віру в те, що жінка має бути оголеною, щоб на неї звернули увагу. У цих жінок є кар’єра, слава, гроші та шанувальники, тож я дивуюся, прокручуючи парад лобкових кісток, що змушує їх виходити на вулицю в такому одязі? Жоден не виглядає радісно чи комфортно", — говорить журналістка.

Нагадаємо, Кім Кардаш'ян вийшла в люди у занадто тісному корсеті. А Зендея здивувала модним виходом на червоній доріжці.

Дженіфер Лопес
закордонні зірки
зірки
Ріта Ора

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