Обнажение неприемлемо — первая леди Нигерии отметилась суровой речью после визита Меган Маркл

Герцогиня Сассекская Меган Маркл и принц Гарри во время визита в Нигерию. Фото: Reuters

Первая леди Нигерии предупредила женщин страны "не терять то, кем они являются" в речи, произнесенной вскоре после визита Меган Маркл, где она также критиковала "обнажение" американских знаменитостей. Выступая на мероприятии в Абудже по случаю первого года правления своего супруга, президента Бола Тинубу, первая леди призвала подростков и молодежь одеваться скромнее и не "пытаться подражать кинозвездам из Америки".

Об этом пишет Daily Mail.

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Супруга президента Нигерии заявила: "Мы должны спасти наших детей. Мы видим, как они одеваются. У нас не будет Met Gala. Поэтому мы должны что-то сделать. Скажите им, что мы не принимаем обнажение в нашей культуре. Это некрасиво".

Герцогиня Сассекская Меган Маркл и принц Гарри во время визита в Нигерию. Фото: Reuters

Герцогиня Сассекская Меган Маркл и принц Гарри во время визита в Нигерию. Фото: Reuters

Герцогиня Сассекская Меган Маркл и принц Гарри во время визита в Нигерию. Фото: Reuters

Меган Маркл недавно встретилась с молодыми женщинами в западноафриканской стране, где она назвала Нигерию "своей страной" и объявила, что на 43% она нигерийка.

Поездка Меган и Гарри в Нигерию была признана успешной, но герцогиня Сассекская столкнулась с неодобрением некоторых экспертов из-за своего сверхдорогого гардероба в стране с высоким уровнем безработицы и бедности. Бывшая актриса и инфлюэнсер описала это как возвращение домой и заверила, что она на 43% нигерийка согласно тесту ДНК. На одном мероприятии Гарри игриво сказал, что нигерийские зрители были его "свекрами".

Герцогиня Сассекская Меган Маркл и принц Гарри во время визита в Нигерию. Фото: Reuters

Герцогиня Сассекская Меган Маркл во время визита в Нигерию. Фото: Reuters

Один модный эксперт сказал, что Меган могла бы продемонстрировать "больше скромности в одежде", поскольку Нигерия является преимущественно мусульманской страной.

Другой предположил, что Меган "обнажила слишком много" и прикрыла бы больше, если бы Букингемский дворец планировал поездку.

Первая леди Нигерии сказала о женщинах: "Они все красвивые, но должны быть уверены в том, кем они есть. Постоянно забывают, что мы прекрасны".

Напомним, Меган Маркл поразила эффектным выходом в ярком платье. Ранее Меган Маркл и принца Гарри раскритиковали за турне в Африку.