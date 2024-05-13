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Меган Маркл похизувалась стрункою фігурою у червоній сукні

13 травня 2024 11:05
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор
Меган Маркл похизувалась стрункою фігурою у червоній сукні
Герцогиня Сассекська Меган Маркл. Фото: Reuters
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор

Меган Маркл вразила виходом у яскравій червоної сукні на другий день туpу з принцом Гаррі. 42-річна герцогиня Сассекська прийшла у червоної міді-сукні з рюшами від нігерійського дизайнера Oríré.

Про це пише Daily Mail.

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Маркл, яка одного разу заявила, що на 43% нігерійка, сказала, що обрала яскраву сукню як оду барвистому почуттю стилю громадян Нігерії. Вона поділилася своїми думками під час спільного проведення заходу з генеральним директором Світової організації торгівлі Нігерії доктором Нгозі Оконджо-Івеала. Сукня вартістю 265 фунтів стерлінгів була виготовлена з важкого крепового матеріалу та мала структурований низ насиченого кольору з оборками.

 

Герцогиня Сассекська Меган Маркл. Фото: Reuters
Герцогиня Сассекська Меган Маркл. Фото: Reuters

 

Дизайнер одягу, Oríré (що означає удачі чи гарних побажань), пишається тим, що "досліджує художню жіночність" і заявляє, що його одяг "розроблений і створений у Лагосі, Нігерія". Вони розташовані в елітному районі Lekki Phase 1 і відомі своїми сукнями зі складною структурою та яскравою палітрою кольорів.

 

Герцогиня Сассекська Меган Маркл. Фото: Reuters
Герцогиня Сассекська Меган Маркл. Фото: Reuters

Сукня Меган "Dire" наразі доступна на їх веб-сайті з можливістю доставки по всьому світу.

Виступаючи на заході "Жінки в лідерстві", герцогиня також розповіла, що здійснила свою мрію стати матір’ю, розповівши про своїх "дуже балакучих, милих дітей" — п’ятирічного Арчі та дворічної Лілібет.

Під час розмови Меган запитали, як вона поєднує роль матері з кар’єрою, і вона відповіла: "Мені подобається бути мамою".

Меган запізнилася майже на годину на саміт.

 

Герцогиня Сассекська Меган Маркл. Фото: Reuters
Герцогиня Сассекська Меган Маркл. Фото: Reuters

Вона сказала аудиторії: "Я хочу сказати вам велике спасибі за те, наскільки ви були люб'язними, вітаючи нас із моїм чоловіком у цій країні...моїй країні".

Нагадаємо, принц Гаррі не зустрівся із братом під час поїздки на батьківщину. А раніше принц Гаррі вперше приїхав до Англії після оголошення діагнозу невістки.

принц Гаррі
Меган Маркл
Нігерія
королівська родина

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