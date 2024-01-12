Оголосили дату релізу байопіку про Майкла Джексона

Американський співак Майкл Джексон. Фото: Instagram/michaeljackson

Вже декілька років йдуть розмови щодо зйомок біографічного фільму про "короля поп-музики" Майкла Джексона. Головну роль віддали його племіннику, 27-річному Джафару. Тепер стали відомі конкретні дати зйомок та релізу байопіку.

Про це повідомляє видання Variety.

Читайте також:

Фільм про Майкла Джексона

Очікується, що стрічка отримає назву "Майкл". Офіційний синопсис свідчить, що байопік представить глядачам захопливий і чесний портрет блискучої, але складної людини, який став "королем поп-музики". Зйомки фільму розпочнуться вже 22 січня. Прем'єра байопіку відбудеться 18 квітня 2025 року.

Режисером виступив Антуан Фукуа. Він відомий за фільмами "День навчання" та "Праведник". Сценаристом майбутнього байопіку став Джон Лоґан, який раніше працював над проєктом"007: Координати "Скайфолл". Продюсером виступив Ґрем Кінґ ("Богемна рапсодія").

Джафар — син Джермейна Ла Джексона, старшого брата померлого поп-короля. З 1964 по 1975 рік Джермейн був другим вокалістом після свого брата Майкла в гурті Jackson 5 і грав на бас-гітарі. Він старше за поп-короля на чотири роки.

Племінник Майкла Джексона. Фото: wikiFeet Men

Режисер Антуан Фукуа стверджує, що у майбутньому фільмі покажуть і скандальні моменти з біографії Майкла Джексона. В тому числі й численні звинувачення у домаганнях до неповнолітніх. Втім, родичі "короля поп-музики" контролюватимуть знімальний процес.

Нагадаємо, раніше ми писали, що режисер оскароносного фільму "Паразитів" закликав розслідувати обставини самогубства свого колеги. Також ми розповідали, які фільми вийшли в український кінопрокат цього тижня.