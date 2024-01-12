Объявили дату релиза байопика о Майкле Джексоне

Американский певец Майкл Джексон. Фото: Instagram/michaeljackson

Уже несколько лет идут разговоры о съемках биографического фильма о "короле поп-музыки" Майкле Джексоне. Главную роль отдали его племяннику, 27-летнему Джафару. Теперь стали известны конкретные даты съемок и релиза байопика.

Об этом сообщает издание Variety.

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Ожидается, что лента получит название "Майкл". Официальный синопсис свидетельствует, что байопик представит зрителям увлекательный и честный портрет блестящего, но сложного человека, ставшего "королем поп-музыки". Съемки фильма начнутся уже 22 января. Премьера байопика состоится 18 апреля 2025 года.

Режиссером выступил Антуан Фукуа. Он известен по фильмам "День обучения" и "Праведник". Сценаристом будущего байопика стал Джон Логан, ранее работавший над проектом "007: Координаты "Скайфолл". Продюсером выступил Грэм Кинг ("Богемная рапсодия").

Джафар — сын Джермейна Ла Джексона, старшего брата умершего поп-короля. С 1964 по 1975 год Джермейн был вторым вокалистом после своего брата Майкла в группе Jackson 5 и играл на бас-гитаре. Он старше поп-короля на четыре года.

Племянник Майкла Джексона. Фото: wikiFeet Men

Режиссер Антуан Фукуа утверждает, что в будущем фильме покажут и скандальные моменты биографии Майкла Джексона. В том числе и многочисленные обвинения в притязаниях к несовершеннолетним. Впрочем, родственники "короля поп-музыки" будут контролировать съемочный процесс.

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