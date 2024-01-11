Історія кохання Елвіса Преслі та українська судова система в 1990-х: кінопрем'єри тижня

Кадр з фільму "Прісцилла". Фото: Glamour UK

Цього тижня в кінопрокат вийшли шість нових фільмів. Серед них, зокрема, українська кримінальна драма "Ля Палісіада", яка отримала чимало нагород на кінофестивалях та бойовик "Бджоляр" з Джейсоном Стейтемом.

Новини.LIVE розповість цікаві факти про кіноновинки.

Читайте також:

Ля Палісіада

За сюжетом, події розгортаються 1996 року. Україна готується до підписання документа, за яким відмовляється від застосування смертної кари. Судовий психіатр Олександр та його товариш, слідчий Ільгар, розслідують вбивство свого колеги-міліціонера. Трьох чоловіків пов'язувала спільна робота, давня дружба та почуття до однієї жінки. Тепер вона — вдова загиблого.

Прісцилла

Фільм заснований на реальних подіях із життя зіркового подружжя, описаних у мемуарах Прісцилли Преслі "Елвіс і я". Прісциллу зіграла Кейлі Спені , яка за цю роль отримала нагороду Венеційського міжнародного кінофестивалю. Саме там, в Італії, і відбулася світова прем’єра стрічки.

Роль Елвіса Преслі дісталась американському актору австралійського походження Джейкобу Елорді. Він відомий, зокрема, за серіалом "Ейфорія".

Бджоляр

За сюжетом, містер Клей (Джейсон Стейтем) справляв враження тихої людини, яку найбільше за все цікавлять бджоли. Від примарної слабкості не залишилось і сліду, коли злагоджена група шахраїв ошукала близьку йому людину. Клей розпочинає боротьбу з аферистами, розраховуючи тільки на свої сили.

Насправді він має неабиякий досвід не лише у бджільництві. Колись Клей був членом засекреченої організації. Сили у протистоянні між ним та розгалуженою мережею злочинців дійсно не рівні. Дедалі очевиднішим стає, що перевага на стороні Клея.

Школа магічних тварин: Таємниця шкільного подвір'я

За сюжетом, школа Вінтерштайн вже 250 років навчає дітей поводженню з магічними тваринами. Однак не кожній дитині щастить одразу отримати тваринку. Іді в цьому поталанило — вона має лисичку. До ювілею навчального закладу потрібно підготувати виставу. Це буде мюзикл про появу школи.

Відповідальна за увесь спектакль Іда. Неабияк доведеться потрудитися, бо ж головну роль у виставі хоче виконати одна з найвередливіших дівчаток, а АннаЛена, голос якої найкращий, дуже соромиться.

Зухвала мавпа. Велика втеча

Панаклок (справжнє ім’я Демієн Колканап) з юності на сцені. Спершу показував фокуси, згодом опанував черевомовництво та почав виступати з лялькою-мавпою. Вона неполіткоректна та егоїстична. 2016 року вийшов документальний фільм про маріонеточника та його шалений успіх у Франції. Даний проєкт — художній, він розповідає історію першої зустрічі героїв.

Пара на свята

Тіффані Уільямс вирішує на новорічні свята, що настав час нарешті навести лад у своєму житті. Скільки себе пам’ятає вона закохана у давнього друга її родини Бретта. Тіффані вирішила, що зізнається йому у своїх почуттях. Добре, що не встигла цього зробити, бо з’ясовується, що на свята Бретт приїжджає разом зі своєю дівчиною.

Нагадаємо, раніше ми писали, які фільми вийшли в український кінопрокат минулого тижня. Також ми розповідали, що зірка серіалу "Венздей" зіграла божевільну коханку вчителя у новому фільмі.