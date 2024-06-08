оккупанты планируют забрать у Джамалы и ее родителей недвижимость в Крыму

Певица Джамала. Фото: Instagram/jamalajaaa

Оккупационные власти Крыма объявили планы национализировать (присвоить) имущество ряда физических и юридических лиц, осуществляющих в отношении России "недружественные действия". В списке оказалась и победительница песенного конкурса "Евровидение-2016" Джамала.

Об этом в своем Telegram заявил глава оккупационного парламента Крыма Владимир Константинов.

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По словам коллаборанта, местные прокремлевские власти планируют пополнить перечень национализированного имущества новыми объектами, принадлежащими 110 лицам. По словам Константинова, все они "поддерживают киевский режим и спонсируют ВСУ".

"Среди этих людей — Джамаладинова Сусана Алимовна, известная как певица Джамала, в отношении которой возбуждено уголовное дело, а сама исполнительница объявлена в розыск из-за фейковой информации о вооруженных силах России, которую она распространяет", — заявил оккупант.

Отметим, что в конце 1980-х годов семья Джамалы переехала в село Малориченское под Алуштой. Мать артистки работала преподавателем в музыкальной школе, а отец — дирижер по образованию. В своих соцсетях новость о национализации имущества семьи Джамала пока не комментировала.

Пост главы оккупационного парламента Крыма. Скриншот: Telegram

Напомним, ранее мы писали, что Джамала показала кадры из роддома. Также мы рассказывали, что певица Камалия посвятила родам Джамалы трогательный пост в соцсетях.