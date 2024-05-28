Камалія зворушливо привітала Джамалу з народженням третьої дитини

Співачка Камалія. Фото: Instagram/kamaliyaofficial

Співачка Джамала народила третю дитину менш ніж за добу після церемонії музичної премії YUNA-2024, на якій заспівала наживо та отримала нагороду. Виконавиця Камалія, колишній чоловік якої є співзасновником премії, присвятила пологам переможниці "Євробачення-2016" окремий пост.

Відповідна публікація з’явилась в соцмережах Камалії.

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В четвер, 23 травня, Камалія разом з колишнім чоловіком, пакистанським бізнесменом Моххамадом Захуром, особисто вручили Джамалі премію за найкращий альбом в центрі Києва. А вже рано вранці, 24 травня, співачка стала багатодітною мамою. На світ з’явився її третій син Алім Сеіт-Бекір.

"Ти не тільки здобула перемогу на премії YUNA-2024 за найкращий альбом, але й подарувала світові нове життя всього через кілька годин після цього! Твоя сила, талант і любов надихають всіх навколо", — зазначила Камалія.

Співачка опублікувала фото з ніжками сина Джамали та її чоловіка, бізнесмена Бекіра Сулейманова, яке менш ніж за добу набрало понад 100 тисяч лайків лише в Instagram.

Камалія побажала Джамалі та новонародженому синові артистки міцного здоров'я, радості та незабутніх моментів разом. Також колишня дружина пакистанського бізнесмена назвала переможницю "Євробачення-2016" неймовірною жінкою, мамою та артисткою, яка надихає своєю силою та відданістю.

"Нехай кожен день буде сповнений сміху, тепла та затишку. Хай твій маленький янгол росте здоровим, щасливим і оточеним безмежною любов'ю… Бажаю тобі витримки, терпіння та незабутніх миттєвостей материнства. Хай ця нова глава твого життя буде сповнена тільки найкращими враженнями і щасливими митями", — підсумувала Камалія.

Нагадаємо, раніше ми писали, хто став переможцями музичної премії YUNA-2024. Також ми розповідали, що колишній чоловік Камалії розповів про масштабні втрати бізнесу через війну в Україні.