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Камалія присвятила пологам Джамали зворушливий пост в соцмережах

28 травня 2024 06:21
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор
Камалія зворушливо привітала Джамалу з народженням третьої дитини
Співачка Камалія. Фото: Instagram/kamaliyaofficial
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор

Співачка Джамала народила третю дитину менш ніж за добу після церемонії музичної премії YUNA-2024, на якій заспівала наживо та отримала нагороду. Виконавиця Камалія, колишній чоловік якої є співзасновником премії, присвятила пологам переможниці "Євробачення-2016" окремий пост. 

Відповідна публікація з’явилась в соцмережах Камалії.

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Камалія привітала Джамалу з народженням сина

В четвер, 23 травня, Камалія разом з колишнім чоловіком, пакистанським бізнесменом Моххамадом Захуром, особисто вручили Джамалі премію за найкращий альбом в центрі Києва. А вже рано вранці, 24 травня, співачка стала багатодітною мамою. На світ з’явився її третій син Алім Сеіт-Бекір.

"Ти не тільки здобула перемогу на премії YUNA-2024 за найкращий альбом, але й подарувала світові нове життя всього через кілька годин після цього! Твоя сила, талант і любов надихають всіх навколо", — зазначила Камалія. 

Співачка опублікувала фото з ніжками сина Джамали та її чоловіка, бізнесмена Бекіра Сулейманова, яке менш ніж за добу набрало понад 100 тисяч лайків лише в Instagram. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Jamala (@jamalajaaa)

Камалія побажала Джамалі та новонародженому синові артистки міцного здоров'я, радості та незабутніх моментів разом. Також колишня дружина пакистанського бізнесмена назвала переможницю "Євробачення-2016" неймовірною жінкою, мамою та артисткою, яка надихає своєю силою та відданістю.

"Нехай кожен день буде сповнений сміху, тепла та затишку. Хай твій маленький янгол росте здоровим, щасливим і оточеним безмежною любов'ю… Бажаю тобі витримки, терпіння та незабутніх миттєвостей материнства. Хай ця нова глава твого життя буде сповнена тільки найкращими враженнями і щасливими митями", — підсумувала Камалія. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Kamaliya (@kamaliyaofficial)

Нагадаємо, раніше ми писали, хто став переможцями музичної премії YUNA-2024. Також ми розповідали, що колишній чоловік Камалії розповів про масштабні втрати бізнесу через війну в Україні.

Джамала
Камалія
українські зірки
пологи

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