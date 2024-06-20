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Олег Кензов виступить на одній сцені зі зрадником Джиганом, який голосував за Путіна

20 червня 2024 13:35
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор
Співак Олег Кензов заспіває разом з путіністом Джиганом — деталі
Український співак Олег Кензов. Фото: instagram.com/okenzov_official/
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор

Український співак Олег Кензов, який  після початку війни переїхав за кордон та продовжує співати російською, втрапив у скандал. Артист виступатиме у Німеччині разом зі зрадником-одеситом Джиганом, який проголосував за Путіна.

Про це повідомляє відомий блогер Богдан Беспалов.

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Олег Кензов працює з путіністами та росіянами

Один з інсайдерів блогера поділився афішею музичного фестивалю у німецькому місті Білефельд, який відбудеться наприкінці червня. Захід організований для росіян, які проживають за кордоном. На ньому виступлять путініст Артем Качер та репер Джиган, який народився в Одесі, однак отримав російський паспорт та наприкінці березня проголосував за Путіна.

Серед компанії росіян та путіністів на афіші засвітився й учасник "Х-фактор" Олег Кензов.

"Головна "фішка" заходу — це russian edition, на якому виступатимуть російські артисти та звучатиме російська музика. Але найбільше здивувала афіша: в центрі зображений путініст Джиган, а поряд з ним — Олег Кензов, який зовсім нещодавно жив у Києві й намагався українізуватися", — йдеться у повідомленні.

Олег Кензов виступить на одній сцені зі зрадником Джиганом, який голосував за Путіна - фото 1
Афіша російської вечірки в Німеччині. Фото: bespalovmedia.com.ua
Олег Кензов виступить на одній сцені зі зрадником Джиганом, який голосував за Путіна - фото 1
Афіша російської вечірки в Німеччині. Фото: bespalovmedia.com.ua

Про позицію співака Олега Кензова

На початку війни артист підтримав свою країну. Кензов волонтерив, писав пісні українською мовою та відкрито засуджував злочини росіян. Втім, через деякий час стало відомо, що артист виїхав за межі України та повернувся до російськомовного репертуару.

Нагадаємо, ми писали про те, що український танцівник Влад Яма розлютив мережу знімком з Криму. А також син репера Потапа розповів, як його батько реагує на хейт від українців.

Німеччина
війна
концерт
росіяни
Олег Кензов
путіністи
українські зірки
зрада

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