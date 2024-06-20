Певец Олег Кензов споет вместе с путинистом Джиганом.

Олег Кензов выступит на одной сцене с предателем Джиганом, голосовавшим за Путина
Украинский певец Олег Кензов, который после начала войны переехал заграницу и продолжает петь на русском попал в скандал. Артист будет выступать в Германии вместе с предателем-одесситом Джиганом, проголосовавшим за Путина.
Об этом сообщает известный блогер Богдан Беспалов.
Олег Кензов работает с путинистами и россиянами
Один из инсайдеров блогера поделился афишей музыкального фестиваля в немецком городе Билефельд, который состоится в конце июня. Мероприятие организовано для россиян, проживающих за границей. На нем выступят путинист Артем Кучером и рэпер Джиган, который родился в Одессе, но получил российский паспорт и в конце марта проголосовал за Путина.
Среди компании россиян и путинистов на афише засветился и участник "Х-фактор" Олег Кензов.
"Главная "фишка" мероприятия — это "russian edition", на котором будут выступать российские артисты и звучать русская музыка. Но больше всего удивила афиша: в центре изображен путинист Джиган, а рядом с ним — Олег Кензов, который совсем недавно жил в Киеве и пытался украинизироваться", — говорится в сообщении.
О позиции певца Олега Кензова
В начале войны артист поддержал свою страну. Кензов волонтерил, писал песни на украинском языке и открыто осуждал преступления россиян. Впрочем, через некоторое время стало известно, что артист уехал за пределы Украины и вернулся к русскоязычному репертуару.
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