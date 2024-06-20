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Олег Кензов выступит на одной сцене с предателем Джиганом, голосовавшим за Путина

20 июня 2024 13:35
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор
Певец Олег Кензов споет вместе с путинистом Джиганом.
Украинский певец Олег Кензов. Фото: instagram.com/okenzov_official/
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор

Украинский певец Олег Кензов, который после начала войны переехал заграницу и продолжает петь на русском попал в скандал. Артист будет выступать в Германии вместе с предателем-одесситом Джиганом, проголосовавшим за Путина.

Об этом сообщает известный блогер Богдан Беспалов.

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Один из инсайдеров блогера поделился афишей музыкального фестиваля в немецком городе Билефельд, который состоится в конце июня. Мероприятие организовано для россиян, проживающих за границей. На нем выступят путинист Артем Кучером и рэпер Джиган, который родился в Одессе, но получил российский паспорт и в конце марта проголосовал за Путина.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Олег Кензов (@okenzov_official)

Среди компании россиян и путинистов на афише засветился и участник "Х-фактор" Олег Кензов.

"Главная "фишка" мероприятия — это "russian edition", на котором будут выступать российские артисты и звучать русская музыка. Но больше всего удивила афиша: в центре изображен путинист Джиган, а рядом с ним — Олег Кензов, который совсем недавно жил в Киеве и пытался украинизироваться", — говорится в сообщении.

Олег Кензов выступит на одной сцене с предателем Джиганом, голосовавшим за Путина - фото 1
Афиша русской вечеринки в Германии. Фото: bespalovmedia.com.ua
Олег Кензов выступит на одной сцене с предателем Джиганом, голосовавшим за Путина - фото 1
Афиша русской вечеринки в Германии. Фото: bespalovmedia.com.ua

О позиции певца Олега Кензова

В начале войны артист поддержал свою страну. Кензов волонтерил, писал песни на украинском языке и открыто осуждал преступления россиян. Впрочем, через некоторое время стало известно, что артист уехал за пределы Украины и вернулся к русскоязычному репертуару.

Напомним, мы писали о том, что украинский танцовщик Влад Яма разозлил сеть снимком из Крыма. А также сын рэпера Потапа рассказал, как его отец реагирует на хейт от украинцев.

Германия
война
концерт
россияне
Олег Кензов
путинисты
украинские звезды
измена

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