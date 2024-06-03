Син Потапа закликав сучасних підлітків йти на роботу

Син репера Потапа Андрій на інтерв'ю. Фото: скриншот з YouTube

Син відомого українського репера і продюсера Потапа дав інтерв’ю просто посеред Києва. В ньому 15-річний Андрій звернувся до всіх сучасних підлітків в Україні і дав їм поради стосовно того, чим їм потрібно займатися сьогодні.

Інтерв’ю з Андрієм оприлюднили на каналі "Люкс ФМ" в YouTube.

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Син Потапа від першого шлюбу з Іриною Горовою розповів, чим зараз найбільше цікавляться сучасні підлітки. Андрій звернувся до них і закликав їх заробляти гроші, додавши, що сам він хоче жити незалежно від батьків.

"Найбільше підлітки цікавляться грошима, як заробити в 15 років гроші. Я хочу жити незалежно від батьків, тому, напевно, зараз такий час, щоб заробляти гроші. Тому головне зараз, що я бажаю підліткам, — це починайте заробляти гроші. Неважливо, як, просто заробляйте гроші", — наголосив син Потапа.

Син Потапа на інтерв'ю. Фото: скриншот з YouTube

Також єдиний син українського репера зізнався, завдяки чому він завжди залишається спокійним. Андрій розповів, що допомагає йому в цьому його батько, репер Потап, який ніколи не звертає увагу на те, що про нього говорять в суспільстві.

"Мені дуже допомагає бути спокійним, коли хтось говорить погане, — це просто не дивитися на все. Знаєте, хто мені допомагає це робити? Мій батько! Всі знають, як його не люблять в Україні. Коли я до нього приїжджаю, він такий веселий, тому що він не дивиться на тих, хто говорить про нього л*йно", — також додав 15-річний Андрій.

Що відомо про сина Потапа

У 1999 році український репер Потап одружився з продюсеркою Іриною Горовою, з якою в шлюбі був до 2014 року.

Потап зі своєю колишньою дружиною Іриною Горовою у 2019 році. Фото: JetSetter

У 2008 році в них народився син, якого вони назвали Андрієм. Після розлучення Андрій активно проводить час зі своїм батьком.

Репер Потап зі своїм сином Андрієм. Фото: Instagram Потапа

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