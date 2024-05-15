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Олег Скрипка пояснив, чому Україна не повинна витрачати гроші на Євробачення

15 травня 2024 22:22
d95a8ce7-fd61-4459-e897-94bde7c7a100 - Антоніна Завадська
Олег Скрипка заявив, що Україна не повинна витрачати гроші на Євробачення під час війни — причини
Фронтмен гурту "Воплі Водоплясова" Олег Скрипка. Фото: instagram.com/o.skrypka
d95a8ce7-fd61-4459-e897-94bde7c7a100 - Антоніна Завадська

Український рок-музикант і фронтмен гурту "Воплі Водоплясова" Олег Скрипка пояснив, чому не фанатіє від Євробачення. Він вважає, що Україна потребує зовсім іншого культурного розвитку. 

Екслюзивно розповів в етері Новини.LIVE.

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Олег Скрипка проти витрат на Євробачення під час війни

Олег Скрипка вже не вперше зізнається, що не вважає потрібним виділяти кошти на участь українських співаків в пісенному конкурсі "Євробачення". На його думку, попкультура не допомагає країні розквітати. Тим паче такі витрати нелогічні під час війни.

"Чим більше ми будемо витрачати грошей на попкультуру, то менш культурні ми будемо. Процвітання країни потрібно пов‘язувати в першу чергу з культурою. Якби ми на культурному фронті мали б успіх з 90-х років, я переконаний, що в нас би не було війни. Тому що деякі країни, які вийшли зі стартовим капіталом таким же, як балтійські країни, наприклад, в них війни немає. Попкультура — це добре, але вона не мусить бути визначальною. Тим паче коли ми в стані війни", — пояснив співак.

Нагадаємо, Олег Скрипка розповів, що думає про мобілізацію.Також співак анонсував ювілейний сезон фестивалю "Країна мрій" — коли відбудеться, скільки коштує та чого очікувати.

Євробачення
музика
Олег Скрипка
співак
Воплі Відоплясова
українські зірки

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