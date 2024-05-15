Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Шоу-бизнес arrow Олег Скрипка объяснил, почему Украина не должна тратить деньги на Евровидение arrow

Олег Скрипка объяснил, почему Украина не должна тратить деньги на Евровидение

15 мая 2024 22:22
d95a8ce7-fd61-4459-e897-94bde7c7a100 - Антонина Завадская
Олег Скрипка заявил, что Украина не должна тратить деньги на Евровидение во время войны.
Фронтмен группы "Вопли Водоплясова" Олег Скрипка. Фото: instagram.com/o.skrypka
d95a8ce7-fd61-4459-e897-94bde7c7a100 - Антонина Завадская

Украинский рок-музыкант и фронтмен группы "Вопли Водоплясова" Олег Скрипка объяснил, почему не фанатеет от Евровидения. Он считает, что Украина нуждается в совершенно ином культурном развитии.

Эксклюзивно рассказал в эфире Новини.LIVE.

Читайте также:

Олег Скрипка против финансирования Евровидения во время войны

Олег Скрипка уже не в первый раз признается, что не считает нужным выделять средства на участие украинских певцов в песенном конкурсе "Евровидение". По его мнению, поп-культура не помогает стране расцветать. Тем более, что такие расходы нелогичны во время войны.

"Чем больше мы будем тратить денег на поп-культуру, тем менее культурны мы будем. Процветание страны нужно связывать в первую очередь с культурой. Если бы мы на культурном фронте имели бы успех с 90-х годов, я убежден, что у нас не было бы войны. Потому что некоторые страны, которые вышли со стартовым капиталом таким же, как балтийские страны, например, в них войны нет. Поп-культура — это хорошо, но она не должна быть определяющей. Тем более, когда мы в состоянии войны", — объяснил певец.

Напомним, Олег Скрипка рассказал, что думает о мобилизации. Также певец анонсировал юбилейный сезон фестиваля "Країна мрій" — когда состоится, сколько стоит и чего ожидать.

Евровидение
музыка
Олег Скрипка
певец
Вопли Видоплясова
украинские звезды

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

01:50 Скандал с Мосейчук — ведущая заявила, что не может заставить сына служить в ВСУ

5 мая 2024

05:10 Военных билетов скоро не станет — что это значит

13:53 Теплая неделя с неприятным сюрпризом — Наталья Диденко предупредила о заморозках после Пасхи

3 мая 2024

11:27 ПриватБанк обновил правила по картам — что изменится для клиентов

10 мая 2024

00:19 Мосейчук захейтили за живущего за границей сына — что пишут в сети

4 мая 2024

23:25 С украинскими опознавательными знаками — Воздушные Силы ВСУ показали истребители F-16 для Украины

6 мая 2024

21:20 Alyona Alyona упала на сцене Евровидения — в каком состоянии артистка

5 мая 2024

06:40Цены на медь в Украине — сколько стоит сдать 1 кг цветных металлов в мае

10 мая 2024
Новость с видео

22:44 Как не потерять отсрочку по уходу за родителями — важный документ

12 мая 2024

17:13 Кабмин продлил бронирование от мобилизации еще одной категории работников