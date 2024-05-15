Олег Скрипка заявил, что Украина не должна тратить деньги на Евровидение во время войны.

Фронтмен группы "Вопли Водоплясова" Олег Скрипка. Фото: instagram.com/o.skrypka

Украинский рок-музыкант и фронтмен группы "Вопли Водоплясова" Олег Скрипка объяснил, почему не фанатеет от Евровидения. Он считает, что Украина нуждается в совершенно ином культурном развитии.

Эксклюзивно рассказал в эфире Новини.LIVE.

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Олег Скрипка уже не в первый раз признается, что не считает нужным выделять средства на участие украинских певцов в песенном конкурсе "Евровидение". По его мнению, поп-культура не помогает стране расцветать. Тем более, что такие расходы нелогичны во время войны.

"Чем больше мы будем тратить денег на поп-культуру, тем менее культурны мы будем. Процветание страны нужно связывать в первую очередь с культурой. Если бы мы на культурном фронте имели бы успех с 90-х годов, я убежден, что у нас не было бы войны. Потому что некоторые страны, которые вышли со стартовым капиталом таким же, как балтийские страны, например, в них войны нет. Поп-культура — это хорошо, но она не должна быть определяющей. Тем более, когда мы в состоянии войны", — объяснил певец.

Напомним, Олег Скрипка рассказал, что думает о мобилизации. Также певец анонсировал юбилейный сезон фестиваля "Країна мрій" — когда состоится, сколько стоит и чего ожидать.