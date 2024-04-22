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Олег Скрипка рассказал, что считает неправильным в мобилизации

22 апреля 2024 20:48
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор
Олег Скрипка прокомментировал мобилизацию в Украине
Фронтмен группы "Воплі Відоплясова" Олег Скрипка. Скриншот: YouTube/ulizhku
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор

В последнее время фронтмен группы "Воплі Відоплясова" Олег Скрипка стал чаще появляться на столичных светских мероприятиях. На одном из них музыкант прокомментировал мобилизацию в Украине.

Соответствующее видео появилось на YouTube-канале "У ліжку".

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Музыкант отметил, что украинцы живут в демократическом обществе. Так что, по его мнению, каждый имеет право сам решать. В качестве примера Скрипка привел своего коллегу.

"Например, мой гитарист, он решил идти на фронт, "на передок". Он сражается с первого дня и он не может гастролировать, потому что он реально на линии фронта. А если музыкант решает волонтерить, ездить на передок и играть, например, в рядах "Культурного десанта", я думаю, что это тоже полезная вещь", — объяснил музыкант.

Рокер заявил, что в скором времени ему исполнится 60 лет (24 мая). По законодательству он не подлежит мобилизации. Как и его старшие сыновья: 18-летний Роман и 16-летний Устим. Олег Скрипка признался, что он против принудительной мобилизации.

"Я считаю что нужно, чтобы каждый человек решал, воевать или не воевать. И вылавливать людей на улице — это неправильно. Но должна быть в хорошем понимании правильная, патриотическая пропаганда", — подчеркнул Скрипка.

Фронтмен группы "Воплі Відоплясова" также отметил: украинские СМИ в основном разгоняют хейт. И это, по мнению рокера, уменьшает интерес людей вступать в ряды ВСУ.

Напомним, ранее мы рассказывали, что блогер и автор YouTube-канала Geek Journal Тайлер Андерсон пополнил ряды ВСУ. Также мы рассказывали, что актриса театра и кино Леся Самаева высказалась о певце Олеге Виннике.

Олег Скрипка
украинские звезды
мобилизация

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