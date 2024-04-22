Леся Самаєва розповіла про своє ставлення до Олега Винника, який втік у Німеччину

Українська акторка Леся Самаєва. Фото: instagram.com/lesia_samaieva/

Відома українська акторка театру та кіно Леся Самаєва висловилася про українського артиста Олега Винника. Зірка зізналася, що так і не змогла зрозуміти його мовчазну позицію.

Про це вона розповіла в інтерв’ю OBOZ.UA.

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Акторка знімалася із співаком Олегом Винником у деількох частинах української стрічки "Скажене весілля". Самаєва відверто зізналася, що не спілкувалася із ним на знімальному майданчику та сприймає його творчість з іронією.

"Я не підтримувала з ним контакт на знімальному майданчику. Він приїхав, знявся, поїхав – все. Окрім того, зізнаюся, що ніколи не належала до його зграї вовчиць і ставилася до творчості цього співака трошки іронічно. При цьому ні в якому разі не хочу образити всіх, хто його любить, – це моя суб'єктивна думка", — розповіла артистка.

Акторка також висловилася з приводу того, що після початку війни Винник втік у Німеччину. Леся Самаєва зізналася, що не може зрозуміти його вчинок, адже навіть попри великий страх за дитину, після початку повномасштабного вторгнення РФ вона залишилась працювати в Україні.

"Щодо його мовчання – я такого не розумію від слова "взагалі". Я теж могла виїхати, маю дитину, за яку переживаю. Але в такі страшні часи нам треба бути разом", — додала вона.

Співак Олег Винник виїхав до Німеччини на третій день після початку війни. Артист довгий час не з'являвся в публічному просторі. У 2023 році з'явилося інтерв'ю зі співаком, на якому він виправдовує виїзд закордон "рідкісною хворобою", однак співак досі мовчить про війну в Україні і перебуває за її межами.

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