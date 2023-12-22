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Алексей Дурнев признался, почему он уже 10 лет без отношений

22 декабря 2023 17:10
903a7b9c-ea2b-4af0-8c4c-7251ca0a3800 - Анна Сирык
Анна Сирык
редактор
Алексей Дурнев признался, почему он уже 10 лет без отношений
Алексей Дурнев в шоу "30+". Фото: стопкадр шоу
903a7b9c-ea2b-4af0-8c4c-7251ca0a3800 - Анна Сирык
Анна Сирык
редактор

Телеведущий и блогер Алексей Дурнев объяснил, почему выбирает быть без отношений. У него есть несколько причин.

Об этом звезда рассказал на YouTube-шоу "30+" .

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Дурнев выбирает одиночество

Блогер Алексей Дурнев рассказал, что иногда чувствует себя одиноким, однако, по его мнению, это нормально.

"Это естественно для человека. Я считаю, что окружить себя людьми, создавать отношения, жениться, родить детей — это не гарантия от одиночества. Человек может быть еще более одинок, когда у него семья и родители, а ему и поговорить не с кем. Есть много семей, которые живут в одной квартире, потому что у них нет финансовой возможности разъехаться", — поделился мнениями блоггер.

Известно, что Дурнев не имел официальных отношений с девушками уже десять лет. Он признался в чем причина.

"Я не хочу ни с кем встречаться, мне не интересно. Я готов к сюрпризам. Прогнозировать будущее скучно", — иронически высказался он.

Алексей рассказал, что есть несколько факторов, которые останавливают его при общении с девушками. Он точно не хочет быть со старшей партнершей, потому что во времена университета это было нормально, однако сейчас ему "это сложно представить".

Также блогер имеет четкую позицию по жилищному вопросу.

"Я бы никогда не переехал к девушке. Я люблю быть у себя дома. Лучше женщине строить отношения на нейтральной территории. Лучше арендовать общее жилье", — поделился мнением Дурнев.

Дурнев не реагирует на вопросы родственников о детях

Алексей считает, что родственники не должны вливать на твою жизнь, ведь это бессмысленно. Давление общества может быть по любому вопросу, нужно уметь прислушиваться к своему сознанию.

Каждый человек мое поработать с собой и собственным сознанием. Чтобы не реагировать на это. Должен делать в жизни то, что хочешь ты, а не окружающие. Даже родственники маскируют свое давление тем, что хотят сделать как лучше. На самом деле должны всех осторожно поставить на место и сказать: "Не надо лезть в мою жизнь", — поделился мудростью Дурнев.

Дурнев и Майорова вместе?

Ранее Алексею Дурневу приписывали роман с блогером и певицей Дашей Майоровой. Они вместе проводили время вместе и максимально медийно подыгрывали сплетням.

Дурнев называл ее в соцсетях и общих проектах, то девушкой, то прежней. Девушка в свою очередь подыгрывала ему и шутила об общей интимной жизни. Пара официально не подтверждала, что они вместе, однако часто видят их в одной компании.

Напомним, что экс-мужчина Бритни Спирс после развода похудел почти на 20 килограммов.

Ранее Бритни Спирс призналась, как справляется с одиночеством после развода.

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