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Елена Кравец призналась, когда в последний раз виделась с Еленой Зеленской

1 апреля 2024 21:56
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор
Еленой Кравец впервые за время войны увиделась с Первой леди
Украинская телеведущая Елена Кравец. Фото: instagram.com/lennykravets/
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор

Украинская ведущая и актриса Елена Кравец поделилась, когда в последний раз видела свою подругу, первую леди Елену Зеленскую. Звезда призналась, что радовалась их крайней встрече как ребенок.

Об этом она рассказала в программе "Тур звездами" на Люкс ФМ.

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Телеведущая рассказала, что не виделась с Еленой Зеленской с тех пор, как началось полномасштабное вторжение РФ. Впрочем, ее дочь посодействовала их случайной встрече.

Кравец пришла поддержать свою старшую дочь Марию, которая стала ведущей подкаста с Еленой Зеленской. У первой леди было мало времени, однако Елене удалось с ней увидеться и впервые обнять за столь длительный промежуток времени.

"Недавно, после трех лет как мы не виделись, случилась такая возможность, моя Маша, дочь, она была ведущей подкаста, снятого в рамках программы "Ти як", и героинями этого подкаста была 7-летняя Полина и Елена Зеленская. Я пришла, мы быстро обнялись, как дети, и все", — поделилась Кравец.

До полномасштабного вторжения России Кравец и Зеленские любили собираться семьями и проводить время вместе. Их связывают не только многолетние дружеские отношения, но и родственные — они кумовья. Крестным Александры Зеленской является муж Кравец Сергей.

Напомним, маленький сын Елены Кравец шокировал маму до слез признанием о войне. Также актриса Елена Кравец рассказывала о своей первой любви.

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