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Елена Тополя выпустила новый трек вместе с талантливым итальянцем

21 января 2024 10:52
903a7b9c-ea2b-4af0-8c4c-7251ca0a3800 - Анна Сирык
Анна Сирык
редактор
Елена Тополя выпустила новый трек вместе с талантливым итальянцем
Елена Тополь в клипе "Via dall’Inferno" ("Разбить Вавилон"). Фото: стоп-кадр
903a7b9c-ea2b-4af0-8c4c-7251ca0a3800 - Анна Сирык
Анна Сирык
редактор

Певица Елена Тополя, ранее известная под псевдонимом Alyosha, выпустила новый трек "Разбить Вавилон". Она записала песню вместе с итальянским исполнителем Fabio De Vincente. 

Об этом звезда рассказала в instagram.

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Елена Тополя выпустила песню "Разбить Вавилон"

Украинская артистка Елена Тополя, ранее выступавшая под псевдонимом Alyosha, выпустила новую песню "Via dall'Inferno" ("Разбить Вавилон"). Она создала его вместе с итальянским артистом Fabio De Vincente.

Композиция была написана в 2020 году, когда мир охватила пандемия Covid-19. Этот трек рассказывает каноническую историю борьбы добра со злом и, по мнению итальянского певца, очень резонирует с сегодняшней реальностью украинцев. Именно Fabio De Vincente написал Елене и она завершила песню припевом на украинском языке.

"Содержание песни очень важно. Оно побуждает задуматься о духовных вещах, которые кроются в душе, подсознании, в лучших проявлениях человечности. В припевах я метафорически противовесила эгоистические проявления, символом которых является Вавилонская башня, другой стороне — души человека. Если ваша "башня" построена — разбейте ее, потому что там ваша душа пленена, закройте глаза и уши — в этом состоянии непосредственного отношения пространства и времени открываются духовные знания", — рассказала о своем треке Елена Тополя.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Posted by ALYOSHA (@alyoshasinger)

Поклонникам звезд понравился трек

Подписчики артистов не остались безучастными, им понравилась новая песня. Правда, поклонники итальянского певца были более многословны в комментариях.

  • У вас очень хороший голос! Интересно послушать вас в рок-стиле!
  • У меня нет слов, чтобы выразить эмоцию, которую вы передаете через эту замечательную песню. Браво!
  • Красивая песня! Поздравляю!
Комментарии под сообщением Елены Тополи
Комментарии под сообщением Елены Тополи. Фото: instagram.com/p/C2RhWnmNUm2/
Комментарии под сообщением Fabio De Vincente
Комментарии под корреспонденцией Fabio De Vincente. Фото: instagram.com/fabiodevincente/

Раньше Джамала посвятила трогательную песню погибшему другу-защитнику.

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