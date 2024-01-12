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Аріна Гранде випустила новий сингл про своє особисте життя

12 січня 2024 12:21
903a7b9c-ea2b-4af0-8c4c-7251ca0a3800 - Анна Сірик
Анна Сірик
редактор
Аріна Гранде випустила новий сингл про своє особисте життя
Аріна Гранде. Фото: instagram.com/arianagrande/
903a7b9c-ea2b-4af0-8c4c-7251ca0a3800 - Анна Сірик
Анна Сірик
редактор

Співачка Аріана Гранде повернулась з новим синглом після трьохрічної перерви. Вона випустила пісню "yes, and?" і анонсувала вихід кліпу.

Про це зірка повідомила в instagram.

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Аріана Гранде випустила пісню "yes, and?"

Співачка випустила новий сингл "yes, and?", який присвячений її особистому життю. Про вихід треку вона оголосила тиждень тому і виконала обіцянку. 

Також зірка повідомила, що саме ця пісня стане головною в її майбутньому сьомому альбомі, назву якого поки що не озвучили.

Новий трек розповідає про особисте життя Аріани — "зцілення" від хаус-інструментал. Також зірка анонсувала вихід кліпу, який має бути опублікованим сьогодні, 12 січня. Поки що інтерес фанатів зірка підігріла невеликим тизером.

Прихильники Гранде в захваті від пісні

Фанати зірки поділились в коментарях своїми думками про новий сингл. Практично всі в захваті від виходу нової пісні, адже вони за 3 роки вже скучили за улюбленою виконавицею.

  • Я хочу влаштувати танцювальну вечірку просто зараз.
  • На повторі! Я так люблю цю пісню! Вітаю, Арі! Ти робиш все з такою досконалостю, це так надихає .
  • Так, і... звичайно, цей гімн розширення можливостей вийшов на Новий місяць Козерога.
  • Це все, що нам було потрібно.
  • Вона повернулась!

Раніше відбулося жеребкування Нацвідбору Євробачення-2024.

Нагадаємо, що різдвяний хіт Мераї Кері побив чергові рекорди.

США
Аріана Ґранде
закордонні зірки
пісня
кліп

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