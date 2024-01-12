Аріна Гранде випустила новий сингл про своє особисте життя

Аріна Гранде. Фото: instagram.com/arianagrande/

Співачка Аріана Гранде повернулась з новим синглом після трьохрічної перерви. Вона випустила пісню "yes, and?" і анонсувала вихід кліпу.

Про це зірка повідомила в instagram.

Читайте також:

Аріана Гранде випустила пісню "yes, and?"

Співачка випустила новий сингл "yes, and?", який присвячений її особистому життю. Про вихід треку вона оголосила тиждень тому і виконала обіцянку.

Також зірка повідомила, що саме ця пісня стане головною в її майбутньому сьомому альбомі, назву якого поки що не озвучили.

Новий трек розповідає про особисте життя Аріани — "зцілення" від хаус-інструментал. Також зірка анонсувала вихід кліпу, який має бути опублікованим сьогодні, 12 січня. Поки що інтерес фанатів зірка підігріла невеликим тизером.

Прихильники Гранде в захваті від пісні

Фанати зірки поділились в коментарях своїми думками про новий сингл. Практично всі в захваті від виходу нової пісні, адже вони за 3 роки вже скучили за улюбленою виконавицею.

Я хочу влаштувати танцювальну вечірку просто зараз.

На повторі! Я так люблю цю пісню! Вітаю, Арі! Ти робиш все з такою досконалостю, це так надихає .

Так, і... звичайно, цей гімн розширення можливостей вийшов на Новий місяць Козерога.

Це все, що нам було потрібно.

Вона повернулась!

Раніше відбулося жеребкування Нацвідбору Євробачення-2024.

Нагадаємо, що різдвяний хіт Мераї Кері побив чергові рекорди.