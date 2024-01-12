Аріна Гранде випустила новий сингл про своє особисте життя
Співачка Аріана Гранде повернулась з новим синглом після трьохрічної перерви. Вона випустила пісню "yes, and?" і анонсувала вихід кліпу.
Про це зірка повідомила в instagram.
Аріана Гранде випустила пісню "yes, and?"
Співачка випустила новий сингл "yes, and?", який присвячений її особистому життю. Про вихід треку вона оголосила тиждень тому і виконала обіцянку.
Також зірка повідомила, що саме ця пісня стане головною в її майбутньому сьомому альбомі, назву якого поки що не озвучили.
Новий трек розповідає про особисте життя Аріани — "зцілення" від хаус-інструментал. Також зірка анонсувала вихід кліпу, який має бути опублікованим сьогодні, 12 січня. Поки що інтерес фанатів зірка підігріла невеликим тизером.
Прихильники Гранде в захваті від пісні
Фанати зірки поділились в коментарях своїми думками про новий сингл. Практично всі в захваті від виходу нової пісні, адже вони за 3 роки вже скучили за улюбленою виконавицею.
- Я хочу влаштувати танцювальну вечірку просто зараз.
- На повторі! Я так люблю цю пісню! Вітаю, Арі! Ти робиш все з такою досконалостю, це так надихає .
- Так, і... звичайно, цей гімн розширення можливостей вийшов на Новий місяць Козерога.
- Це все, що нам було потрібно.
- Вона повернулась!
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