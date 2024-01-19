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Джамала присвятила зворушливу пісню загиблому другу-захиснику

19 січня 2024 18:30
903a7b9c-ea2b-4af0-8c4c-7251ca0a3800 - Анна Сірик
Анна Сірик
редактор
Джамала присвятила зворушливу пісню загиблому другу-захиснику
Джамала. Фото: instagram.com/jamalajaaa/
903a7b9c-ea2b-4af0-8c4c-7251ca0a3800 - Анна Сірик
Анна Сірик
редактор

Українська співачка Джамала випустила нову пісню "Мій брате". Вона присвятила її своєму близькому другу, який загинув на війні під час виконання бойового завдання.

Кліп на пісню вийшов на YouTube-каналі.

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Джамала присвятила трек "Мій брате" загиблому другу

Українська співачка Джамала презентувала нову пісню "Мій брате". Вона присвятила її своєму дуже близькому другу, якого втратила у січні 2022 року. Вона спробувала закарбувати спогади про нього у рядках свого треку.

Це пісня — присвята всім братам і сестрам, яким українці не встигли сказати важливі речі. Найменше, що ми можемо зробити для людей, яких ми любили, і які загинули, захищаючи нас — це пам’ятати про них, цитувати їх.

"Чи може автор плакати над своїм твором, сидячи перед клавішними та комп’ютером, якщо він це переживає? Може!  Рік тому, у січні, я втратила дуже близького друга, брата, але спогади про нього були настільки світлими, що якось я не могла плакати доти, поки не написала цю пісню.  Вже моя улюблена співавторка Тетяна Милимко, як завжди, весь мій потік емоцій привела до ладу, і от в той момент я заплакала, але якимось світлими сльозами", — говорить співачка.

У кліпі Джамала пише лист своєму загиблому другу. Зйомки відбулись у неї вдома, саме там, де вона переживала всі найважчі дні від початку повномасштабного вторгнення росіянами в Україну.

Українці дуже емоційно відреагували на пісню

Підписникам Джамали дуже сподобалась пісня, адже вони переживають те саме, що артистка — втрату близьких людей.

  • Сьогодні рівно 2 місяці, як вбили моїх друзів на війні! Яка пісня…. Дякую за творчість.
  • Мені здається коли пишеш такі твори, про рідних, своїх, коханих завжди треба з посмішкою і любов'ю... Мы завжди згадаємо кращі моменти. Пісня, мурашки по тілі. Щирість, справжність.
  • Втратила друга на війні, ця пісня каже про все! Дякую.
    Я ніколи Його не забуду.
  • Сплелись краса і біль. Радість від спільно прожитого і сум від втрати... Джа, дякую за душевність і цю історію.
  • Неймовірна пісня. Прямо в серці, стільки загиблих… і біль за кожним і кожною.
Коментарі під піснею "Мій брате!" Джамали. Фото: instagram.com/jamalajaaa/
Коментарі під піснею "Мій брате!" Джамали. Фото: instagram.com/jamalajaaa/
Коментарі під піснею "Мій брате!" Джамали. Фото: instagram.com/jamalajaaa/
Коментарі під піснею "Мій брате!" Джамали. Фото: instagram.com/jamalajaaa/

Раніше Джамала прокоментувала голосування за суддів Нацвідбору в додатку "Дія".

Також Джамала показала 9 блискучих образів з Нацвідбору Євробачення.

Стало відомо, що альбом Джамали став найкращим у 2023 році за версією журналу Beehype.

війна
ЗСУ
Джамала
Україна
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співачка
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