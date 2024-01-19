Джамала присвятила зворушливу пісню загиблому другу-захиснику

Джамала. Фото: instagram.com/jamalajaaa/

Українська співачка Джамала випустила нову пісню "Мій брате". Вона присвятила її своєму близькому другу, який загинув на війні під час виконання бойового завдання.

Кліп на пісню вийшов на YouTube-каналі.

Читайте також:

Джамала присвятила трек "Мій брате" загиблому другу

Українська співачка Джамала презентувала нову пісню "Мій брате". Вона присвятила її своєму дуже близькому другу, якого втратила у січні 2022 року. Вона спробувала закарбувати спогади про нього у рядках свого треку.

Це пісня — присвята всім братам і сестрам, яким українці не встигли сказати важливі речі. Найменше, що ми можемо зробити для людей, яких ми любили, і які загинули, захищаючи нас — це пам’ятати про них, цитувати їх.

"Чи може автор плакати над своїм твором, сидячи перед клавішними та комп’ютером, якщо він це переживає? Може! Рік тому, у січні, я втратила дуже близького друга, брата, але спогади про нього були настільки світлими, що якось я не могла плакати доти, поки не написала цю пісню. Вже моя улюблена співавторка Тетяна Милимко, як завжди, весь мій потік емоцій привела до ладу, і от в той момент я заплакала, але якимось світлими сльозами", — говорить співачка.

У кліпі Джамала пише лист своєму загиблому другу. Зйомки відбулись у неї вдома, саме там, де вона переживала всі найважчі дні від початку повномасштабного вторгнення росіянами в Україну.

Українці дуже емоційно відреагували на пісню

Підписникам Джамали дуже сподобалась пісня, адже вони переживають те саме, що артистка — втрату близьких людей.

Сьогодні рівно 2 місяці, як вбили моїх друзів на війні! Яка пісня…. Дякую за творчість.

Мені здається коли пишеш такі твори, про рідних, своїх, коханих завжди треба з посмішкою і любов'ю... Мы завжди згадаємо кращі моменти. Пісня, мурашки по тілі. Щирість, справжність.

Втратила друга на війні, ця пісня каже про все! Дякую.

Я ніколи Його не забуду.

Я ніколи Його не забуду. Сплелись краса і біль. Радість від спільно прожитого і сум від втрати... Джа, дякую за душевність і цю історію.

Неймовірна пісня. Прямо в серці, стільки загиблих… і біль за кожним і кожною.

Коментарі під піснею "Мій брате!" Джамали. Фото: instagram.com/jamalajaaa/

Коментарі під піснею "Мій брате!" Джамали. Фото: instagram.com/jamalajaaa/

Раніше Джамала прокоментувала голосування за суддів Нацвідбору в додатку "Дія".

Також Джамала показала 9 блискучих образів з Нацвідбору Євробачення.

Стало відомо, що альбом Джамали став найкращим у 2023 році за версією журналу Beehype.