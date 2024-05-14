Олена Зеленська вдягнула костюм від українського бренду та брошку-квітку під час візиту до Сербії — відео

Перша леді Сербії Тамара Вучич і перша леді України Олена Зеленська. Фото: instagram.com/olenazelenska_official

Перша леді України Олена Зеленська приїхала з візитом у Сербію. Вона приголомшила своїм стриманим виглядом — вдягнула синій вишуканий костюм та брошку-квітку, які вдало підкреслили її природню вроду.

Світлинами з зустрічі перша леді поділилась в Instagram.

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Перша леді перебуває за кордоном вже кілька днів. Спершу вона була у витонченій вишиванці "білий по білому" українського бренду Gaptuvalnya, а тепер з'явилась у синьому атласному костюмі від вітчизняної компанії AMG BRAND.

Перша леді Сербії Тамара Вучич і перша леді України Олена Зеленська. Фото: instagram.com/olenazelenska_official

Однак, це не перший вихід у світ в цій "двійці" — штани зі стрілками та піджак із лацканом. Олена Зеленська вже вдягала костюм на ділову зустріч у Швеції, але дещо відрізнялось.

Перша леді України Олена Зеленська і Президент Сербії Александр Вучич. Фото: instagram.com/olenazelenska_official

Перша леді постійно віддає перевагу брошкам з символічним значенням. Для Сербії вона обрала виріб у формі бутона квітки від французького бренду Lanvin Paris. Він прикрашений намистиною зі скляної пасти відтінку Jeanne-Marie Lanvin — bleu nuit.

Унікальна прикраса була виготовлена майстрами Henkel & Groosse у Німеччині ще в 1970-х роках. Цей виріб має форму блакитної квітки із золотистим стеблом і листям. Брошка вважається символом народження нової краси та філософії безперервного оновлення життя.

Доповнила образ дружина українського президента туфлями темно-гірчичного кольору і золотими сережками.

Міністр закордоних справ України Дмитро Кулеба, перша леді України Олена Зеленська, президент Сербії Александр Вучич і його дружина Тамара. Фото: instagram.com/olenazelenska_official

Перша леді України приїхала до Сербії на запрошення дружини президента країни Тамари Вучич. Вона вже взяла участь у конференції щодо ментального здоров’я і зустрілася з президентом Александром Вучичем.

Нагадаємо, Олена Зеленська вразила вишиванкою під час зустрічей у Данії. Також актор з "Ліги Сміху" розповідав, який український президент Володимир Зеленський поза роботою.