Елена Зеленская надела костюм от украинского бренда и брошь-цветок во время визита в Сербию — видео

Первая леди Сербии Тамара Вучич и первая леди Украины Елена Зеленская. Фото: instagram.com/olenazelenska_official

Первая леди Украины Елена Зеленская приехала с визитом в Сербию. Она ошеломила своим сдержанным видом — надела синий изысканный костюм и брошь-цветок, которые удачно подчеркнули ее природную красоту.

Фотографиями со встречи первая леди поделилась в Instagram.

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Первая леди находится за границей уже несколько дней. Сначала она была в изящной вышиванке "белый по белому" украинского бренда Gaptuvalnya, а теперь появилась в синем атласном костюме от отечественного производителя AMG BRAND.

Первая леди Сербии Тамара Вучич и первая леди Украины Елена Зеленская. Фото: instagram.com/olenazelenska_official

Однако, это не первый выход в свет в этой "двойке" — брюки со стрелками и пиджак с лацканом. Елена Зеленская уже одевала костюм на деловую встречу в Швеции, но в целом ее вид несколько отличался.

Первая леди Украины Елена Зеленская и президент Сербии Александр Вучич. Фото: instagram.com/olenazelenska_official

Первая леди постоянно предпочитает броши с символическим значением. Для Сербии она избрала изделие в виде бутона цветка от французского бренда Lanvin Paris. Он украшен бусинкой из стеклянной оттеночной пасты Jeanne-Marie Lanvin — bleu nuit.

Уникальное украшение было сделано мастерами Henkel & Groosse в Германии еще в 1970-х годах. Это изделие имеет форму голубого цветка с золотистым стеблем и листьями. Брошь считается символом рождения новой красоты и философии непрерывного обновления жизни.

Дополнила образ жена украинского президента туфлями темно-горчичного цвета и золотыми серьгами.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, первая леди Украины Елена Зеленская, президент Сербии Александр Вучич и его супруга Тамара. Фото: instagram.com/olenazelenska_official

Первая леди Украины приехала в Сербию по приглашению супруги президента страны Тамары Вучич. Она уже приняла участие в конференции по ментальному здоровью и встретилась с президентом Александром Вучичем.

Напомним, Елена Зеленская одела изысканную вышиванку на встречи в Дании. Также актер из "Лиги Смеха" рассказывал, какой украинский президент Владимир Зеленский вне работы.