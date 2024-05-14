Елена Зеленская надела костюм от украинского бренда и брошь-цветок во время визита в Сербию — видео

Елена Зеленская в изысканном костюме с брошью-цветком посетила Сербию
Первая леди Украины Елена Зеленская приехала с визитом в Сербию. Она ошеломила своим сдержанным видом — надела синий изысканный костюм и брошь-цветок, которые удачно подчеркнули ее природную красоту.
Фотографиями со встречи первая леди поделилась в Instagram.
Елена Зеленская выбрала костюм от AMG BRAND для поездки в Сербию
Первая леди находится за границей уже несколько дней. Сначала она была в изящной вышиванке "белый по белому" украинского бренда Gaptuvalnya, а теперь появилась в синем атласном костюме от отечественного производителя AMG BRAND.
Однако, это не первый выход в свет в этой "двойке" — брюки со стрелками и пиджак с лацканом. Елена Зеленская уже одевала костюм на деловую встречу в Швеции, но в целом ее вид несколько отличался.
Первая леди постоянно предпочитает броши с символическим значением. Для Сербии она избрала изделие в виде бутона цветка от французского бренда Lanvin Paris. Он украшен бусинкой из стеклянной оттеночной пасты Jeanne-Marie Lanvin — bleu nuit.
Уникальное украшение было сделано мастерами Henkel & Groosse в Германии еще в 1970-х годах. Это изделие имеет форму голубого цветка с золотистым стеблем и листьями. Брошь считается символом рождения новой красоты и философии непрерывного обновления жизни.
Дополнила образ жена украинского президента туфлями темно-горчичного цвета и золотыми серьгами.
Первая леди Украины приехала в Сербию по приглашению супруги президента страны Тамары Вучич. Она уже приняла участие в конференции по ментальному здоровью и встретилась с президентом Александром Вучичем.
Напомним, Елена Зеленская одела изысканную вышиванку на встречи в Дании. Также актер из "Лиги Смеха" рассказывал, какой украинский президент Владимир Зеленский вне работы.
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