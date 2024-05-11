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Зірка "Ліги сміху" Іван Люлєнов зізнався, який Володимир Зеленський поза сценою

11 травня 2024 12:39
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор
Іван Люлєнов зізнався, який Володимир Зеленський у житті — дивитися інтерв'ю
Актор та гуморист Іван Люлєнов на інтерв'ю. Фото: стоп-кадр YouTube
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор

Український актор та комік "Ліги сміху" Іван Люлєнов зізнався, що Володимир Зеленський був прикладом для багатьох гумористів шоу. Артист додав, що очільник держави давав цінні поради з приводу номерів.

Про це він розповів в ексклюзивному інтерв'ю РБК-Україна.

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Команда Люлєнова "Стоянівка" виступала на одному з перших з'їздів партії "Слуга народу". Артист пригадав свої враження після зустрічі із Президентом України у той день. Комік похизувався, що номери багатьох учасників Зеленський зупиняв, а їх дослухав до кінця.

"Ми дуже хвилювалися, бо було багато охорони. Після того, як ми виступили, я підійшов до нього. Охорона мене зупинила, а Володимир Олександрович сказав, що знає мене. Ми привіталися, поспілкувалися. У кінці він запитав, чи потрібна якась допомога. Я сказав, що ні, все добре", — поділився Люлєнов.

Артист зізнався, що поза сценою усі поважали Володимира Зеленського і він для багатьох був прикладом. До свого президентського терміну, художній керівник "Студії Квартал-95" регулярно допомагав та давав цінні поради гумористам шоу.

"Усі з "Ліги сміху", кого запитують, всі кажуть, що він дуже-дуже крутий. Він дуже допомагав нам, підказував. Він для нас був прикладом. Усі учасники хотіли такого успіху.Він давав чіткі поради, що можна додати, що зробити. Він був на кожному виступі, дивився та казав те, що справді допомагало", — додав Люлєнов.

Раніше дружина зірки "Ліги Сміху" розповіла про його стан після важкого поранення на фронті. А також продюсер шоу "Ліга Сміху" виявився громадянином РФ із бізнесом в окупованому Криму.

Володимир Зеленський
Слуга народу
Ліга Сміху
українські зірки
гумор
президент
інтерв'ю
виступ

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