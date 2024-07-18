Олена Зеленська завітала до табору дітей з інвалідністю — фото

Олена Зеленська відвідала дитячий табір у стриманих палаццо та вишиванці
Перша леді Олена Зеленська відвідала дитячий табір, в якому займаються діти з інвалідністю. Для емоційного заходу вона вдягнула стриманий образ.
Деталями поділилась в Instagram.
Олена Зеленська завітала до табору дітей з інвалідністю
Для зустрічі з дітьми Олена Зеленська вдягнула чорно-білий образ. Вона приїхала у "Космотабір: простір для всіх", в якому розважаються діти з інвалідністю.
Перша леді долучилась до руханки та майстер-класів. Зеленська вирішила приділити увагу малечі, яка її потребує.
"Все це — не просто літні розваги, а крок до того, щоб дуже різні діти могли повноцінно перебувати й комунікувати в суспільстві далі. Ставали не виключеними, а включеними в життя", — зазначила Зеленська.
Вдягнула для важливого заходу дружина президента білу вишиванку та чорні штани-палаццо з широким шкіряним поясом із металевою пряжкою. Додала до образу улюблені чорні туфлі з гострим трендовим носком. Стилісти та візажисти делікатно вклали волосся та нанесли нюдовий макіяж.
Нагадаємо, що Олена Зеленська вибрала елегантні костюми від українського бренду для візиту в США. Також вона вдягнула особливу вишиванку для вшанування пам'яті жертв Голодомору.
Читайте Новини.LIVE!