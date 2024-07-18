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Олена Зеленська відвідала дитячий табір у стриманих палаццо та вишиванці

18 липня 2024 12:20
Антоніна Завадська - Редактор
Олена Зеленська завітала до табору дітей з інвалідністю — фото
Перша леді України Олена Зеленська. Фото: instagram/olenazelenska_official
Антоніна Завадська - Редактор

Перша леді Олена Зеленська відвідала дитячий табір, в якому займаються діти з інвалідністю. Для емоційного заходу вона вдягнула стриманий образ.

Деталями поділилась в Instagram.

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Олена Зеленська завітала до табору дітей з інвалідністю

Для зустрічі з дітьми Олена Зеленська вдягнула чорно-білий образ. Вона приїхала у "Космотабір: простір для всіх", в якому розважаються діти з інвалідністю. 

Олена Зеленська відвідала табір для дітей з інвалідністю. Фото: instagram/olenazelenska_official
Олена Зеленська відвідала табір для дітей з інвалідністю. Фото: instagram/olenazelenska_official

Перша леді долучилась до руханки та майстер-класів. Зеленська вирішила приділити увагу малечі, яка її потребує.

"Все це — не просто літні розваги, а крок до того, щоб дуже різні діти могли повноцінно перебувати й комунікувати в суспільстві далі. Ставали не виключеними, а включеними в життя", — зазначила Зеленська.

Олена Зеленська вразила елегатним образом. Фото: instagram/olenazelenska_official
Олена Зеленська вразила елегантним образом. Фото: instagram/olenazelenska_official

Вдягнула для важливого заходу дружина президента білу вишиванку та чорні штани-палаццо з широким шкіряним поясом із металевою пряжкою. Додала до образу улюблені чорні туфлі з гострим трендовим носком. Стилісти та візажисти делікатно вклали волосся та нанесли нюдовий макіяж.

Олена Зеленська погралась з дітьми. Фото: instagram/olenazelenska_official
Олена Зеленська погралась з дітьми. Фото: instagram/olenazelenska_official

Нагадаємо, що Олена Зеленська вибрала елегантні костюми від українського бренду для візиту в США. Також вона вдягнула особливу вишиванку для вшанування пам'яті жертв Голодомору.

Володимир Зеленський діти Олена Зеленська інвалідність президент дружина

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