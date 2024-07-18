Елена Зеленская посетила лагерь детей с инвалидностью — фото

Елена Зеленская посетила детский лагерь в сдержанных палаццо и вышиванку
Первая леди Елена Зеленская посетила детский лагерь, где занимаются дети с инвалидностью. Для эмоционального мероприятия она надела сдержанный образ.
Деталями поделилась в Instagram.
Елена Зеленская посетила лагерь детей с инвалидностью
Для встречи с детьми Елена Зеленская надела черно-белый образ. Она приехала в "Космотабір: простір для всіх", в котором развлекаются дети с инвалидностью.
Первая леди присоединилась к движкам и мастер-классам. Зеленская решила уделить внимание нуждающимся малышам.
"Все это — не просто летние развлечения, а шаг к тому, чтобы очень разные дети могли полноценно находиться и коммуницировать в обществе дальше. Становились не исключенными, а включенными в жизнь", — отметила Зеленская.
Надела для важного мероприятия жена президента белую вышиванку и черные штаны-палаццо с широким кожаным поясом с металлической пряжкой. Добавила в образ любимые черные туфли с острым трендовым носком. Стилисты и визажисты деликатно уложили волосы и нанесли чудесный макияж.
Напомним, что Елена Зеленская выбрала элегантные костюмы украинского бренда для визита в США. Также она надела особую вышиванку для памяти жертв Голодомора.
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