Елена Зеленская посетила лагерь детей с инвалидностью — фото

Первая леди Украины Елена Зеленская. Фото: instagram/olenazelenska_official

Первая леди Елена Зеленская посетила детский лагерь, где занимаются дети с инвалидностью. Для эмоционального мероприятия она надела сдержанный образ.

Деталями поделилась в Instagram.

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Елена Зеленская посетила лагерь детей с инвалидностью

Для встречи с детьми Елена Зеленская надела черно-белый образ. Она приехала в "Космотабір: простір для всіх", в котором развлекаются дети с инвалидностью.

Елена Зеленская посетила лагерь для детей с инвалидностью. Фото: instagram/olenazelenska_official

Первая леди присоединилась к движкам и мастер-классам. Зеленская решила уделить внимание нуждающимся малышам.

"Все это — не просто летние развлечения, а шаг к тому, чтобы очень разные дети могли полноценно находиться и коммуницировать в обществе дальше. Становились не исключенными, а включенными в жизнь", — отметила Зеленская.

Елена Зеленская поразила элегантным образом. Фото: instagram/olenazelenska_official

Надела для важного мероприятия жена президента белую вышиванку и черные штаны-палаццо с широким кожаным поясом с металлической пряжкой. Добавила в образ любимые черные туфли с острым трендовым носком. Стилисты и визажисты деликатно уложили волосы и нанесли чудесный макияж.

Елена Зеленская поиграла с детьми. Фото: instagram/olenazelenska_official

Напомним, что Елена Зеленская выбрала элегантные костюмы украинского бренда для визита в США. Также она надела особую вышиванку для памяти жертв Голодомора.