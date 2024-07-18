Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Шоу-бизнес arrow Елена Зеленская посетила детский лагерь в сдержанных палаццо и вышиванку arrow

Елена Зеленская посетила детский лагерь в сдержанных палаццо и вышиванку

18 июля 2024 12:20
Антонина Завадская - Редактор
Елена Зеленская посетила лагерь детей с инвалидностью — фото
Первая леди Украины Елена Зеленская. Фото: instagram/olenazelenska_official
Антонина Завадская - Редактор

Первая леди Елена Зеленская посетила детский лагерь, где занимаются дети с инвалидностью. Для эмоционального мероприятия она надела сдержанный образ.

Деталями поделилась в Instagram.

Читайте также:

Елена Зеленская посетила лагерь детей с инвалидностью

Для встречи с детьми Елена Зеленская надела черно-белый образ. Она приехала в "Космотабір: простір для всіх", в котором развлекаются дети с инвалидностью.

Елена Зеленская посетила лагерь для детей с инвалидностью. Фото: instagram/olenazelenska_official
Елена Зеленская посетила лагерь для детей с инвалидностью. Фото: instagram/olenazelenska_official

Первая леди присоединилась к движкам и мастер-классам. Зеленская решила уделить внимание нуждающимся малышам.

"Все это — не просто летние развлечения, а шаг к тому, чтобы очень разные дети могли полноценно находиться и коммуницировать в обществе дальше. Становились не исключенными, а включенными в жизнь", — отметила Зеленская.

Елена Зеленская поразила элегантным образом. Фото: instagram/olenazelenska_official
Елена Зеленская поразила элегантным образом. Фото: instagram/olenazelenska_official

Надела для важного мероприятия жена президента белую вышиванку и черные штаны-палаццо с широким кожаным поясом с металлической пряжкой. Добавила в образ любимые черные туфли с острым трендовым носком. Стилисты и визажисты деликатно уложили волосы и нанесли чудесный макияж.

Елена Зеленская поиграла с детьми. Фото: instagram/olenazelenska_official
Елена Зеленская поиграла с детьми. Фото: instagram/olenazelenska_official

Напомним, что Елена Зеленская выбрала элегантные костюмы украинского бренда для визита в США. Также она надела особую вышиванку для памяти жертв Голодомора.

Владимир Зеленский дети Елена Зеленская инвалидность президент жена

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

11:48 Миколенко выбрал новый клуб — Эвертон готовится для трансфера

16 июля 2024
Text

13:14 Новая тактика ТЦК — нардеп рассказал, как украинцев отправляют на полигон

5 июля 2024

15:43 Какие военные специальности исключают бронирование

8 июля 2024

09:22 Пенсии могут "урезать" на 20% — кого коснется

9 июля 2024

06:10 Доплаты в 944 гривны — кому из пенсионеров доступна помощь

7 июля 2024

02:12 Мобилизация после 16 июля — в Минобороны объяснили, что ждет военнообязанных

5 июля 2024

10:08 Забарный может стать игроком одного из самых титулованных клубов мира — что известно

8 июля 2024

18:40 Правила выезда из Украины меняются — что ждет мужчин с 17 июля

4 июля 2024
Text

23:54 Дикий назвал оптимальный возраст для украинского бойца

10 июля 2024

13:18 Кабмин забронировал от мобилизации более 130 неправительственных организаций — кто в списке