Елена Зеленская надела изысканную рубашку в Вашингтоне.

Первая леди Елена Зеленская и президент Украины Владимир Зеленский. Фото: instagram/olenazelenska_official

Первая леди Украины Елена Зеленская вместе с президентом Владимиром Зеленским приехали в США, чтобы принять участие в саммите НАТО. Они побывали на церемонии памяти жертв Голодомора. Для этого события первая леди выбрала символический наряд.

Фото из события выложили в Instagram.

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Она вместе с мужем возложила цветы к мемориалу жертв Голодомора в Украине 1932-1933 годов. Его создала архитектор украинского происхождения Лариса Курилас в 2015 году рядом с домом Конгресса.

"На нем — колосья пшеницы. Именно такой, которую большевистская власть отбирала у украинских крестьян, обрекая их на голодную смерть", — написала первая леди.

Елена Зеленская была одета в красивую белую вышиванку, вышитую черными нитями и с пышными руками. Это рубашка от украинского бренда Gaptuvalnyа. Изделие стоит 10 тысяч гривен. Однако это не новое приобретение Зеленской. Она уже несколько раз появлялась в таком виде.

Рубашку, которую носит Елена Зеленская. Фото: Gaptuvalnya

Дополнила образ супруга президента черной юбкой меди и черными туфлями на шпильках. Она собрала волосы в низкий хвост и украсила уши золотыми серьгами.

Первая леди Елена Зеленская и президент Украины Владимир Зеленский почтили жертвы Голодомора. Фото: instagram/olenazelenska_official

Владимир Зеленский не изменяет своему милитари стилю, который он носит с начала полномасштабного вторжения. Президент надел черное поло, брюки карго цвета хаки и бежевые кроссовки.

Напомним, украинский шеф-повар Евгений Клопотенко рассекретил, что любит есть Елена Зеленская. Первая леди откровенно рассказывала, что помогает ей продолжать борьбу и работу.