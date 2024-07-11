Елена Зеленская надела изысканную рубашку в Вашингтоне.

Елена Зеленская посетила Вашингтон в вышиванку украинского бренда
Первая леди Украины Елена Зеленская вместе с президентом Владимиром Зеленским приехали в США, чтобы принять участие в саммите НАТО. Они побывали на церемонии памяти жертв Голодомора. Для этого события первая леди выбрала символический наряд.
Фото из события выложили в Instagram.
Елена Зеленская выбрала для США черно-белую вышиванку
Она вместе с мужем возложила цветы к мемориалу жертв Голодомора в Украине 1932-1933 годов. Его создала архитектор украинского происхождения Лариса Курилас в 2015 году рядом с домом Конгресса.
"На нем — колосья пшеницы. Именно такой, которую большевистская власть отбирала у украинских крестьян, обрекая их на голодную смерть", — написала первая леди.
Елена Зеленская была одета в красивую белую вышиванку, вышитую черными нитями и с пышными руками. Это рубашка от украинского бренда Gaptuvalnyа. Изделие стоит 10 тысяч гривен. Однако это не новое приобретение Зеленской. Она уже несколько раз появлялась в таком виде.
Дополнила образ супруга президента черной юбкой меди и черными туфлями на шпильках. Она собрала волосы в низкий хвост и украсила уши золотыми серьгами.
Владимир Зеленский не изменяет своему милитари стилю, который он носит с начала полномасштабного вторжения. Президент надел черное поло, брюки карго цвета хаки и бежевые кроссовки.
Напомним, украинский шеф-повар Евгений Клопотенко рассекретил, что любит есть Елена Зеленская. Первая леди откровенно рассказывала, что помогает ей продолжать борьбу и работу.
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