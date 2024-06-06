Олена Зеленська висловилася про почуття гумору Президента України — відео

Перша леді Олена Зеленська разом з Президентом України Володимиром Зеленським. Фото: instagram.com/olenazelenska_official/

Перша леді України Олена Зеленська гідно представляє нашу країну на міжнародних майданчиках, однак мало що відомо про її особисте життя. Дружина президента Володимира Зеленського чесно зізналася, що цінує почуття гумору свого чоловіка і впевнена, що саме ця риса характеру дозволяє їм морально триматися під час страшної війни.

Про це вона зізналася в інтерв'ю латиноамериканським ЗМІ.

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Олена Зеленська про почуття гумору чоловіка

Перша леді поспілкувалася з журналістами з Аргентини, Бразилії, Колумбії, Мексики, Перу, Сальвадору та Чилі. Один із представників ЗМІ поцікавився в Олени Зеленської, чи захопило її почуття гумору Володимира Зеленського під час знайомства.

Дружина Президента України зізналася, що дуже цінує в людях почуття гумору. До початку своєї політичної кар'єри перша леді писала жарти для "Кварталу 95", і вона дуже рада, що завдяки своїй минулій діяльності може влучно підтримати свого чоловіка та пожартувати.

Перша леді Олена Зеленська разом з Президентом України Володимиром Зеленським. Фото: instagram.com/olenazelenska_official/

Зеленська впевнена, що саме її почуття гумору дозволяє відволікти Президента України від пекла, яке щодня влаштовують в Україні росіяни.

"Мабуть, так. Я вважаю почуття гумору важливою рисою людини. Але ми багато років працювали разом, і я була автором скетчів і багатьох гумористичних програм, в яких він знімався. Тому мені здається, що ми можемо з ним бути на рівних у цьому сенсі. І я іноді щаслива, що можу його розсмішити", — розповіла перша леді.

Раніше ми розповідали, що перша леді України Олена Зеленська під час візиту до Сербії вдягнула синій вишуканий костюм та брошку-квітку, які вдало підкреслили її природну вроду. А також Олена Зеленська вразила вишиванкою під час зустрічей у Данії.