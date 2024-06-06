Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Шоу-бізнес arrow Олена Зеленська зізналася, що допомагає їй із чоловіком триматися під час війни arrow

Олена Зеленська зізналася, що допомагає їй із чоловіком триматися під час війни

6 червня 2024 21:15
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор
Олена Зеленська висловилася про почуття гумору Президента України — відео
Перша леді Олена Зеленська разом з Президентом України Володимиром Зеленським. Фото: instagram.com/olenazelenska_official/
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор

Перша леді України Олена Зеленська гідно представляє нашу країну на міжнародних майданчиках, однак мало що відомо про її особисте життя. Дружина президента Володимира Зеленського чесно зізналася, що цінує почуття гумору свого чоловіка і впевнена, що саме ця риса характеру дозволяє їм морально триматися під час страшної війни.

Про це вона зізналася в інтерв'ю латиноамериканським ЗМІ.

Читайте також:

Олена Зеленська про почуття гумору чоловіка

 

Перша леді поспілкувалася з журналістами з Аргентини, Бразилії, Колумбії, Мексики, Перу, Сальвадору та Чилі. Один із представників ЗМІ поцікавився в Олени Зеленської, чи захопило її почуття гумору Володимира Зеленського під час знайомства.

Дружина Президента України зізналася, що дуже цінує в людях почуття гумору. До початку своєї політичної кар'єри перша леді писала жарти для "Кварталу 95", і вона дуже рада, що завдяки своїй минулій діяльності може влучно підтримати свого чоловіка та пожартувати.

Олена Зеленська зізналася, що допомагає їм з чоловіком триматися під час війни - фото 1
Перша леді Олена Зеленська разом з Президентом України Володимиром Зеленським. Фото: instagram.com/olenazelenska_official/

Зеленська впевнена, що саме її почуття гумору дозволяє відволікти Президента України від пекла, яке щодня влаштовують в Україні росіяни.

"Мабуть, так. Я вважаю почуття гумору важливою рисою людини. Але ми багато років працювали разом, і я була автором скетчів і багатьох гумористичних програм, в яких він знімався. Тому мені здається, що ми можемо з ним бути на рівних у цьому сенсі. І я іноді щаслива, що можу його розсмішити", — розповіла перша леді.

Раніше ми розповідали, що перша леді України Олена Зеленська під час візиту до Сербії вдягнула синій вишуканий костюм та брошку-квітку, які вдало підкреслили її природну вроду. А також Олена Зеленська вразила вишиванкою під час зустрічей у Данії.

Володимир Зеленський
гумор
війна в Україні
дружина
жарти
Квартал 95
Олена Зеленська
президент
шлюб

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

07:52 Тарифи з 1 червня — які будуть ціни на електрику, газ та воду

24 травня 2024

14:38 Тарифи на електрику — ціну прив'яжуть до споживання

28 травня 2024

04:57 У ТЦК пояснили, кого одразу після приходу до військкомата скерують на ВЛК

3 червня 2024

20:05 Розвернулися на 180 градусів — Кулеба про те, як ряд країн переосмислили свою позицію щодо України

29 травня 2024

14:49 ТЦК шукатиме ухилянтів за новими методами — що зміниться

30 травня 2024

14:07 Зарплати в ЗСУ — скільки отримають військові з 1 червня

28 травня 2024

09:01 Зінченко знайшов новий клуб — Арсенал готовий продати українця

11:44 Нафтогаз попередив клієнтів про важливу зміну в розрахунку — деталі

30 травня 2024

22:50 Загибель Ірини Цибух — реакція Джамали, Полякової, Alyona Alyona та інших знаменитостей

31 травня 2024

16:31Уряд підняв тариф на електрику — як зростуть ціни з 1 червня