Елена Зеленская высказалась о чувстве юмора Президента Украины — видео

Первая леди Елена Зеленская вместе с Президентом Украины Владимиром Зеленским. Фото: instagram.com/olenazelenska_official/

Первая леди Украины Елена Зеленская достойно представляет нашу страну на международных площадках, однако мало известно о ее личной жизни. Супруга президента Владимира Зеленского честно призналась, что ценит чувство юмора своего мужа и уверена, что именно эта черта характера позволяет им морально держаться во время страшной войны.

Об этом она призналась в интервью латиноамериканским СМИ.

Читайте также:

Елена Зеленская про чувство юмора мужа

Первая леди пообщалась с журналистами из Аргентины, Бразилии, Колумбии, Мексики, Перу, Сальвадора и Чили. Один из представителей СМИ поинтересовался у Елены Зеленской, восхитило ли ее чувство юмора Владимира Зеленского во время знакомства.

Супруга Президента Украины призналась, что очень ценит в людях чувство юмора. До начала своей политической карьеры первая леди писала шутки для "Квартал 95", и она очень рада, что благодаря своей прошлой деятельности может умело поддержать своего мужа и пошутить.

Первая леди Елена Зеленская вместе с Президентом Украины Владимиром Зеленским. Фото: instagram.com/olenazelenska_official/

Зеленская уверена, что именно ее чувство юмора позволяет отвлечь Президента Украины от ада, который каждый день устраивают в Украине россияне.

"Пожалуй, да. Я считаю чувство юмора важной чертой человека. Но мы много лет работали вместе, и я была автором скетчей и многих юмористических программ, в которых он снимался. Поэтому мне кажется, что мы можем с ним быть на равных в этом смысле. И я иногда счастлива, что могу его рассмешить", — рассказала первая леди.

Ранее мы рассказывали, что первая леди Украины Елена Зеленская во время визита в Сербию надела синий изысканный костюм и брошь-цветок, которые удачно подчеркнули ее природную красоту. А также Елена Зеленская поразила вышиванкой во время встреч в Дании.