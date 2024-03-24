Елена Зеленская трогательно поддержала Кейт Миддлтон, которая ведёт борьбу с раком
Первая леди Украины Елена Зеленская публично обратилась к принцессе Уэльской Кейт Миддлтон. Жена президента от имени всего украинского народа пожелала ей полного и быстрого выздоровления.
Соответствующую публикацию она разместила в Twitter.
Первая леди публично поддержала принцессу Уэльскую.
Жена Президента Украины отметила, что наш народ стал близок с британцами в это сложное время и пожелала Кейт Миддлтон быстрого выздоровления и полной победы над тяжелой болезнью.
"Я отдаю должное уважение Вашему Королевскому Высочеству за мужество и несокрушимый дух в борьбе с тяжелой болезнью. Ваше Королевское Высочество, королевское семейство и народ стали очень близки украинскому народу. Вместе со всеми украинцами желаю Вашему Королевскому Высочеству полного и быстрого выздоровления", — обратилась первая леди к Кейт Миддлтон.
В начале года принцессе Уэльской сделали операцию на брюшной полости, и после этого она три месяца не появлялась на публике. За это время в обществе начали распространяться грязные слухи об измене принца Уильяма и разводе королевской семьи, а потому Кейт записала видео и публично призналась в том, что у нее обнаружили рак.
Напомним, король Чарльз поддержал Кейт Миддлтон после ее диагноза. А отфотошопленный снимок Кейт Миддлтон возмутил ее фанатов.
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