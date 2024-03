Стало відомо, що змусило Кейт Міддлтон розповісти про смертельний діагноз

Принцеса Уельська, Кейт Міддлтон. Фото: Instagram/katemiddletonprincessofwales

Принцеса Уельська зізналась про свій діагноз під тиском. Після операції на животі, у суспільстві поширилася хвиля конспірологічних теорій про її зникнення, яка змусила Кейт Мідлтон повідомити про свій смертельну хворобу.

Про це повідомляє видання Page Six.

Принцесу Уельську змусили публічно повідомити про свій діагноз

Після операції на черевній порожнині пройшло вже три місяці і за цей великий проміжок часу Кейт Мідлтон помічали лише кілька разів (з принцом Вільямом на фермерському ринку та з мамою в авто).

Вона також з початку року відійшла від королівських обовʼязків. Через таке раптове зникнення Принцеси Уельської у суспільстві поширилася хвиля теорій змови, яке відчула на собі і Кейт.

Ходили чутки про те, що принц Вільям їй зраджує, про розлучення королівської родини та навіть складну пластичну операцію.

Конспірологічні теорії були розвіяні в п'ятницю 22 березня, коли принцеса з'явилася на відео і зізналася у тому, що захворіла на рак.

Як зазначив автор книги "Courtiers: Intrigue, Ambition, and the Power Players Behind the House of Windsor" Валентин Лоу, Кет Міддлтон вже не вперше змушена відкрито говорити про своє здоров'я.

За його словами, під час вагітності Джорджем і Шарлоттою принцеса страждала на hyperemesis gravidarum - важкий тип ранкової нудоти та не хотіла про це говорити публічно.

"Кейт дуже стійка і має дуже тверді погляди на захист свого приватного життя", — додав Лоу.

Нагадаємо, раніше ми писали, що принц Вільям дізнався про онкологію Кейт Міддлтон перед похороном улюбленого родича. Також ми розповідали, як принц Гаррі та Меган Маркл відреагували на звістку про лікування принцеси Уельської.