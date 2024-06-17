Ольга Сумська показалася без краплі косметики — фото

Ольга Сумська показала, який вигляд має без косметики
Відома українська акторка театру та кіно Ольга Сумська разом зі своїм чоловіком Віталієм Борисюком вирушила у тур містами України. Зірка показалася в одному з ресторанів міста Кам’янське без краплі косметики.
Відповідні кадри вона опублікувала у Stories на своїй сторінці Instagram.
Ольга Сумська без гриму та макіяжу
Вихідними акторка відвідала місто Кам’янське (Дніпропетровська область), де ввечері виступила перед глядачами із виставою "Кохання на трьох". Перед заходом команда артистів, разом із чоловіком Сумської Віталієм Борисюком зібралась разом на обід.
Зірка показала, чим їх частують місцеві та попрохала своїх колег передати вітання жителям Кам’янського. Відома акторка показалася аудиторії без косметики та із розпущеним волоссям.
Нагадаємо, раніше ми розповідали про пророцтво, яке свого часу почула мама акторок Наталії та Ольги Сумських. Також ми розповідали, як зірка театру та кіно відреагувала на можливий демонтаж відомої арки в Києві.
Читайте Новини.LIVE!