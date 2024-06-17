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Ольга Сумська показала, який вигляд має без косметики

17 червня 2024 14:13
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор
Ольга Сумська показалася без краплі косметики — фото
Українська акторка театру та кіно Ольга Сумська. Фото: instagram.com/olgasumska/
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор

Відома українська акторка театру та кіно Ольга Сумська разом зі своїм чоловіком Віталієм Борисюком вирушила у тур містами України. Зірка показалася в одному з ресторанів міста Кам’янське без краплі косметики.

Відповідні кадри вона опублікувала у Stories на своїй сторінці Instagram

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Вихідними акторка відвідала місто Кам’янське (Дніпропетровська область), де ввечері виступила перед глядачами із виставою "Кохання на трьох". Перед заходом команда артистів, разом із чоловіком Сумської Віталієм Борисюком зібралась разом на обід.

Зірка показала, чим їх частують місцеві та попрохала своїх колег передати вітання жителям Кам’янського. Відома акторка показалася аудиторії без косметики та із розпущеним волоссям.

Ольга Сумська показала, який вигляд має без косметики - фото 1
Українська акторка Ольга Сумська. Фото: instagram.com/olgasumska/
Ольга Сумська показала, який вигляд має без косметики - фото 2
Українська акторка Ольга Сумська на гастролях у Кам'янському. Фото: instagram.com/olgasumska/
Ольга Сумська показала, який вигляд має без косметики - фото 3
Українська акторка Ольга Сумська на гастролях у Кам'янському. Фото: instagram.com/olgasumska/

Нагадаємо, раніше ми розповідали про пророцтво, яке свого часу почула мама акторок Наталії та Ольги Сумських. Також ми розповідали, як зірка театру та кіно відреагувала на можливий демонтаж відомої арки в Києві.

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Дніпропетровська область
українські зірки
Ольга Сумська
театр

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